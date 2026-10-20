Нормативные постановления Конституционного Суда (далее – НП КС) играют важную роль в обеспечении верховенства Конституции, определяя конституционно-правовой смысл норм законодательства и ориентиры их правильного применения.

Их исполнение направлено на обеспечение реального действия конституционных прав и свобод человека, устранение правовых пробелов и предупреждение нарушений.

Органы прокуратуры на системной основе обеспечивают разъяснение правовых позиций Конституционного Суда, контроль за их реализацией и принятие мер по восстановлению нарушенных прав граждан: за 9 месяцев 2026 года в результате принятых мер восстановлены права 917 граждан, внесено 130 актов прокурорского надзора и реагирования, гражданам возмещено 1 883 045 теңге, на службу восстановлены 18 лиц, ранее уволенные за отсутствие на работе более трех часов.

Практическая реализация правовых позиций Конституционного Суда направлена на устранение конкретных нарушений законодательства и восстановление конституционных прав граждан.

Так, в НП КС № 79-НП от 18 мая 2026 года по вопросам права на пенсионное обеспечение, Конституционный Суд разъяснил, что проживание за пределами Казахстана само по себе не может служить основанием для отказа в назначении или прекращения пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты при соблюдении установленных законом условий.

В рамках исполнения данного НП КС прокуратурой области Жетісу был выявлен фактпрекращения пенсионных выплат гражданину Казахстана исключительно в связи с переездом на постоянное место жительства за рубеж. Принятые меры прокурорского реагирования обеспечили полное восстановление его прав.

Кроме того, 18 июня 2026 года судебная коллегия по административным делам Восточно-Казахстанского областного суда удовлетворила иск субъекта обращения по указанному НП КС.

Судебный акт был направлен на исполнение в подразделение Центра пенсионных выплат, апрокуратурой в корпорацию «Правительство для граждан» направлено разъяснение правовой позиции Конституционного Суда и данный вопрос взят на контроль до полного исполнения.

В НП КС № 86-НП от 11 июня 2026 года, касающегося оплаты услуг частных судебных исполнителей при принудительном исполнении судебных решений об определении порядка общения с ребенком, Конституционный Суд указал на недопущение возложения необоснованных дополнительных расходов на родителя, в пользу которого вынесено судебное решение, и обеспечение реальной защиты его прав и интересов ребенка.

В рамках реализации правовой позиции Конституционного Суда, в Шымкенте прокуратура выявила факты взыскания таких расходов с родителей, в пользу которых были вынесены судебные решения. В результате принятых мер трем гражданам возмещено 249 750 теңге.

Аналогичные нарушения установлены в Астане и Северо-Казахстанской области. По протесту прокурора незаконное постановление отменено, частный судебный исполнитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Наряду с практическими мерами по восстановлению нарушенных прав прокуратура проводит разъяснительную работу. За отчетный период организованы 32 семинара, 131 встреча и 48 круглых столов, прочитаны 183 лекции, направлены 46 информационных писем. Кроме того, проведено 522 разъяснительных мероприятия в социальных сетях и опубликовано 116 материалов в средствах массовой информации.

Последовательное разъяснение и исполнение правовых позиций Конституционного Суда способствует укреплению законности, предупреждению нарушений и обеспечению реальной защиты конституционных прав и свобод человека. Это общая задача, направленная на утверждение верховенства Конституции и укрепление правового государства.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры