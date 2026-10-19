Берик Асылов поздравил Еркина Габбасова с победой на Азиатских параиграх

Председатель Казахстанской федерации спортивной стрельбы Берик Асылов поздравил казахстанского спортсмена Еркина Габбасова с завоеванием золотой медали на Азиатских параиграх в Японии.

В соревнованиях по пара пулевой стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров Еркин набрал 249,1 очка, установив новый рекорд соревнований и опередив сильнейших соперников из Южной Кореи.

Эта победа принесла Казахстану не только золотую медаль, но и лицензию на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Берик Асылов поздравил чемпиона с высоким достижением и поблагодарил за достойное представление страны на международной арене. Он также подчеркнул важность создания необходимых условий для подготовки спортсменов, в том числе обеспечения их самым современным спортивным инвентарём.

В ходе разговора Еркин Габбасов выразил признательность руководителю Федерации за постоянное внимание и поддержку. Особо спортсмен отметил профессиональную пневматическую винтовку WALTHER LG500 ITEC BTE, которую Берик Асылов вручил ему в августе этого года в преддверии подготовки к чемпионату.

Современное спортивное оружие стало важным подспорьем в тренировочном процессе и подготовке к ответственным международным стартам.

Стоит отметить, что Еркин Габбасов ранее завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр. Нынешнее золото и новый рекорд стали очередным подтверждением его высокого мастерства, упорства и целеустремлённости.

Поздравляем Еркина Габбасова, его тренеров и всю национальную сборную с заслуженной победой!

Пресс-служба Генеральной прокуратуры