Табачная контрабанда: как миллиарды вернулись в бюджет

Прокуратура осуществляет постоянный надзор за законностью судебных актов и последовательно защищает интересы государства на всех стадиях уголовного процесса.

Кассационный суд по уголовным делам удовлетворил протест прокуратуры, внесённый в связи с неправильным разрешением вопроса о взыскании стоимости контрабандных товаров.

Установлено, что десять человек с января по август 2024 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, неоднократно перемещали через таможенную границу Евразийского экономического союза табачную продукцию с сокрытием от таможенного контроля. Общая стоимость товара составила 7,3 млрд тенге.

Приговором суда виновные осуждены за экономическую контрабанду. Однако ущерб, причинённый государству, остался не взысканным.

По результатам рассмотрения протеста Кассационный суд взыскал с осуждённых в солидарном порядке в доход государства более 7,3 млрд тенге.

Таким образом, обеспечено возвращение в бюджет средств, полученных в результате преступной деятельности.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры