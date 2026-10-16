Современные тенденции киберпреступности и новые подходы к расследованию цифровых преступлений обсудили на международном круглом столе в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Открывая мероприятие, ректор Академии Нургалым Абдиров подчеркнул актуальность объединения усилий правоохранительных органов и международных партнёров в условиях трансграничного характера киберпреступности. Он также отметил важность совершенствования правовых механизмов и подготовки специалистов, способных эффективно реагировать на новые вызовы.

В мероприятии приняли участие руководитель Аппарата Генерального Прокурора Алмаз Мухаметжанов, представители Офиса программ ОБСЕ в Астане, правоохранительных органов и высших учебных заведений. К обсуждению в онлайн-формате подключились специалисты из России, Узбекистана и Азербайджана.

Участники обменялись мнениями об актуальных угрозах в цифровом пространстве, новых способах совершения преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий и мерах повышения эффективности их выявления и расследования.

Отдельное внимание уделили совершенствованию правоприменительной практики, сбору, закреплению и использованию цифровых доказательств, вопросам нормативно-правового регулирования противодействия киберпреступности и применения искусственного интеллекта в деятельности правоохранительных органов.

По итогам встречи обозначены перспективные направления развития системы противодействия киберпреступности, совершенствования нормативно-правовой базы, укрепления межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры