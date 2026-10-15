Удар в грудь – не безобидная игра

Для подростков удар кулаком в грудь иногда становится шуткой, способом выяснения отношений, «наказание» или демонстрацией силы.

Но один такой удар может иметь необратимые последствия.

Даже при отсутствии видимых травм сильное воздействие на грудную клетку в редких случаях может вызвать опасное нарушение сердечного ритма и внезапную остановку сердца. В медицине это – commotio cordis, или сотрясение сердца.

Именно поэтому нельзя считать удар в грудь безопасным — ни в шутку, ни в качестве «наказания», ни для проверки выносливости.

Последствия могут быть трагическими: один удар – потеря сознания – остановка сердца –смерть.

Для самого подростка это может означать не только трагедию, но и серьёзные правовые последствия.

По инициативе Генеральной прокуратуры подготовлен специальный социальный видеоролик, который призван показать несовершеннолетним реальную опасность такой формы физического воздействия.

Важно знать и правила первой помощи: если после удара человек потерял сознание и не дышит нормально, необходимо немедленно вызвать экстренную помощь, начать сердечно-лёгочную реанимацию и при наличии использовать дефибриллятор.

Не бей в грудь! Даже один удар может остановить сердце.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры