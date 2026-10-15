Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом психотропных веществ.

Следствием установлено, что подозреваемый создал и руководил организованной преступной группой, занимавшейся производством и сбытом мефедрона на территории Алматы и других регионов Казахстана.

С 2021 года он вовлекал в преступную деятельность лиц, нуждавшихся в денежных средствах. Участники выполняли различные функции по изготовлению, перевозке, фасовке и распространению психотропных веществ, а их действия дистанционно координировались через мессенджер Telegram.

В 2024 году по указанию организатора в Алматы были оборудованы несколько нарколабораторий. В одной из них в процессе изготовления психотропных веществ двое участников получили тяжелое химическое отравление и скончались.

Несмотря на это, преступная деятельность была продолжена с привлечением новых исполнителей.

19 сентября 2024 года деятельность одной из лабораторий пресечена сотрудниками полиции. В ходе обысков обнаружены свыше 24 кг химических веществ, оборудование, средства защиты и готовая продукция.

В июле 2025 года подозреваемый задержан на территории Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры