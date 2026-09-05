Из Грузии экстрадирован подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел Республики Казахстан при содействии Посольства Республики Казахстан в Грузии, из указанной страны экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

В ходе расследования установлено, что указанное лицо в период с ноября по декабрь 2023 года в г.Алматы, под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости, путём обмана похитил у потерпевшего денежные средства в сумме полутора миллионов долларов США.

После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В декабре прошлого года его задержали на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадировали в Казахстан.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры