По протесту прокуратуры в доход государства взыскано 12 млн теңге

Кассационный суд по уголовным делам удовлетворил протест Генеральной прокуратуры, внесенный в связи с неправильным разрешением вопроса о конфискации имущества.

Установлено, что гражданин «М» неоднократно получал незаконное вознаграждение за покровительство отдельных лиц в сумме 12 млн теңге.

Приговором суда он осужден к реальному лишению свободы. Однако вопрос о взыскании незаконно полученных денежных средств не разрешен.

По протесту прокуратуры кассационный суд признал данный вопрос подлежащим пересмотру и взыскал с «М» в доход государства 12 млн теңге.

Всего в текущем году удовлетворено 7 протестов Генеральной прокуратуры и обеспечено обращение в доход государства 50 млн теңге, полученных в результате коррупционных преступлений.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры