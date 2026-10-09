По протесту прокуратуры в доход государства взыскано 12 млн теңге
Кассационный суд по уголовным делам удовлетворил протест Генеральной прокуратуры, внесенный в связи с неправильным разрешением вопроса о конфискации имущества.
Установлено, что гражданин «М» неоднократно получал незаконное вознаграждение за покровительство отдельных лиц в сумме 12 млн теңге.
Приговором суда он осужден к реальному лишению свободы. Однако вопрос о взыскании незаконно полученных денежных средств не разрешен.
По протесту прокуратуры кассационный суд признал данный вопрос подлежащим пересмотру и взыскал с «М» в доход государства 12 млн теңге.
Всего в текущем году удовлетворено 7 протестов Генеральной прокуратуры и обеспечено обращение в доход государства 50 млн теңге, полученных в результате коррупционных преступлений.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры