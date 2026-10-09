III Форум государственных обвинителей: цифровизация и правосудие

В г.Усть-Каменогорске стартовала итоговая сессия третьего республиканского форума государственных обвинителей, где планируется обсудить актуальные вопросы совершенствования института государственного обвинения посредством применения искусственного интеллекта, а также практические особенности поддержания обвинения по делам о преступлениях против личности и связанных с незаконным наркооборотом.

В работе Форума принимают участие судьи, ученые-юристы, адвокаты Восточно-Казахстанской области и государственные обвинители из всех регионов страны.

Сессию Форума открыл заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан Койгелдиев Галымжан, отметив особую важность соблюдения конституционных прав участников процесса, а также необходимость обеспечения принципов неотвратимости и справедливости назначенного наказания.

На форуме дан старт работе информационной системы «Государственный обвинитель» с элементами искусственного интеллекта, которая должна стать эффективным цифровым помощником государственных обвинителей в судах.

Особое значение цифровизации данного направления – защита прав участников уголовного процесса и обеспечение принципа верховенства закона.

Также с докладами о возможностях применения искусственного интеллекта, проблемах и особенностях судопроизводства по делам о преступлениях против личности и связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов выступят судьи, адвокаты, юристы-практики, прокуроры, полицейские и эксперты института судебных экспертиз.

В течение двух дней участники форума будут делиться опытом и практическими решениями по поднимаемым актуальным вопросам.

По итогам Форума планируется выработать конкретные рекомендации по решению озвученных проблем уголовного судопроизводства и дальнейшему развитию цифровых решений в государственном обвинении.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры