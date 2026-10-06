Объединенные Арабские Эмираты выдали Казахстану трёх разыскиваемых лиц

Как сообщалось ранее, делегацией Генеральной прокуратуры Республики Казахстан во главе с заместителем Генерального Прокурора Асхатом Жұмағали принято участие в работе 15-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшегося в Объединенных Арабских Эмиратах.

В ходе визита проведены встречи с Министром юстиции и Генеральным Прокурором ОАЭ, с которыми обсуждены вопросы укрепления взаимодействия в области борьбы с преступностью и экстрадиции разыскиваемых лиц.

В рамках реализации этих договоренностей, Генеральной прокуратурой совместностно со Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности и Интерпола Министерства внутренних дел Республики Казахстан при содействии Посольства Казахстана в ОАЭ, из указанной страны экстрадированы трое граждан Казахстана для привлечения к уголовной ответственности.

Один из них в 2019-2020 годах вместе с сообщником, обещая содействие в получении земельного участка для строительства международного центра в Астане, путём обмана завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 368 тысяч долларов США.

Другой фигурант разыскивался за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабёж и хулиганство. В 2021 году в Алматы он совершил групповое нападение на потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью, и открыто похитив личное имущество на общую сумму свыше 100 тысяч теңге.

Третий подозревается в том, что летом текущего года в Астане он похитил у гражданки Китая 24200 долларов США, что относится к особо крупному размеру.

После совершения преступлений перечисленные лица от органов уголовного преследования скрылись, в связи с чем были объявлены в международный розыск.

В последующем они были установлены на территории ОАЭ, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадированы на Родину.

В настоящее время все подозреваемые водворены в следственный изолятор, досудебные расследования в отношении них возобновлены.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры