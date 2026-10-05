Делегация Республики Казахстан во главе с Заместителем Генерального Прокурора Асхатом Жұмағали и при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла в ОАЭ Рауана Жұмабек успешно завершила работу на 15-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Глобальный форум объединил представителей порядка 120 государств, более 200 международных организаций, экспертного сообщества, а также ведущих технологических компаний для обмена передовым опытом и выработки стратегических мер по укреплению верховенства права и защиты от современных криминальных вызовов. В рамках конгресса состоялось более 200 параллельных тематических мероприятий и презентаций цифровых решений.

На пленарном заседании высокого уровня презентован комплексный подход к обеспечению законности и общественной безопасности, основанный на ключевом принципе «Закон и Порядок». Современная безопасность – это не только работа правоохранительных органов, но и создание сильной общественной среды. Главный акцент Казахстан делает на формировании в обществе нулевой терпимости к любым правонарушениям, развитии волонтерства и воспитании ответственного патриотизма.

Казахстанская делегация приняла активное участие в обсуждениях, посвященных противодействию транснациональной организованной преступности, наркобизнесу, интернет-мошенничеству, а также вопросам превенции правонарушений в эпоху стремительной цифровизации.

Ключевым событием для региона стало проведение совместного сайд-ивента Казахстана, Узбекистана, УНП ООН и ЦАРИКЦ на тему «Цифровая трансформация международного сотрудничества в сфере противодействия наркопреступности: ИИ и системы раннего оповещения».

Казахстанские эксперты представили коллегам опыт применения инновационных подходов и технологий, подчеркнув важность смещения акцентов на прогнозирование рисков, цифровую аналитику и оперативный мониторинг новых угроз.

В части основной повестки Конгресса Казахстан подтвердил свою приверженность мировым стандартам верховенства закона и уголовного правосудия, присоединившись к глобальной инициативе Pledge4Justice наряду с 60 другими государствами. В рамках этой инициативы Заместитель Генерального Прокурора Асхат Жумагали озвучил твердые обязательства страны по противодействию киберпреступности и торговле людьми.

Главным политическим итогом Конгресса стало принятие Абу-Дабийской декларации. Этот стратегический документ определил ключевые приоритеты международного сообщества в области уголовного правосудия и укрепления законности на следующие пять лет.

«На полях» форума казахстанская делегация провела серию значимых двусторонних встреч. В ходе переговоров с Министром юстиции ОАЭ Абдуллой Султаном бин Ауадом аль-Нуайми обсуждены вопросы укрепления уголовно-правового сотрудничества и перспективы подписания дополнительного протокола к Договору о выдаче.

Ключевым практическим итогом встреч с Генеральным Прокурором ОАЭ Хамадом Сайфом аль-Шамси и руководством прокуратуры и полиции Дубая стала договоренность об экстрадиции в Казахстан в ближайшее время трех граждан, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры