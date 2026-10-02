Сегодня в Казани Генеральный Прокурор Республики Казахстан Берик Асылов принял участие в 24-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В мероприятии приняли участие руководители прокуратур государств-членов ШОС – Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также стран-наблюдателей и партнёров ШОС по диалогу – Азербайджана, Лаоса, Мальдив, Монголии, Мьянмы, Непала, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланки.

В своей приветственной речи Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил важную роль совместной работы генеральных прокуратур государств-членов в обеспечении региональной безопасности и призвал к дальнейшей консолидации усилий в противодействии общим вызовам и угрозам.

Повестка заседания была посвящена вопросам защиты семьи и детей, а также предупреждению распространения деструктивного контента среди несовершеннолетних.

В своём выступлении Генеральный Прокурор Казахстана проинформировал о принимаемых в стране мерах по поддержке молодежи, занимающей важное место в государственной политике.

Особо подчеркнул, что по поручению Главы государства К.К.Токаева в Казахстане принята Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, охватывающая вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты и безопасности детей.

Отметил, что на законодательном уровне усилены меры по защите женщин и детей, профилактике буллинга и иных противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Отдельно акцентировал внимание на безопасности детей в цифровой среде.

Рассказал о работе системы «Кибернадзор», позволяющей выявлять и блокировать противоправный контент, внедрении детских SIM-карт с функцией фильтрации нежелательного контента, а также реализуемом совместно с ЮНИСЕФ проекте «Кибер Тұмар» по безопасному поведению детей и родителей в интернете.

Кроме того, Генеральный Прокурор Казахстана предложил коллегам активизировать обмен информацией оцифровых угрозах, развивать совместные технологические подходы к выявлению противоправного контента, а также расширять сотрудничество с глобальными цифровыми платформами.

По итогам заседания участниками подписан Протокол, закрепивший основные направления взаимодействия органов прокуратур государств-членов ШОС.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры