Подарки ко Дню учителя: остерегайтесь мошенников

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, распространяемой в преддверии Дня учителя.

По данным зарубежных источников (https://t.me/elkabezobmana/2064) злоумышленники присылают ссылки на поддельные сайты с выгодными предложениями подарков для педагогов.

Для обмана мошенники с помощью искусственного интеллекта создают картинки несуществующих товаров, а вместо продавца покупателю отвечает чат-бот.

Такие сайты похожи на настоящие магазины, но после оплаты покупатель рискует остаться без денег и подарка.

Чтобы защитить себя:

- не переходите по ссылкам и не звоните по номерам из подозрительных уведомлений;

- не сообщайте пароли, PIN-коды, CVV-коды банковских карт и коды подтверждения из SMS.

- не вносите предоплату, пока не убедитесь в подлинности сайта и надежности продавца;

- проверяйте информацию о заказах через официальный сайт или приложение продавца, открывая их самостоятельно.

Если вы уже передали данные карты или заметили подозрительное списание, незамедлительно свяжитесь с банком, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в полицию.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры