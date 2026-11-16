27–29 октября 2026 года в Астане состоялся Второй Международный форум Уполномоченных по правам ребёнка стран Центральной Азии на тему «Голоса детей: национальные стратегии и безопасная цифровая среда».

В мероприятии приняли участие Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей д-р Наджат Маалла Мджид, уполномоченные по правам ребёнка стран Центральной Азии, Японии и Финляндии, а также представители органа по защите прав детей Китая.

Главной целью Форума стали обмен опытом между странами, обсуждение актуальных вопросов защиты детей и выработка совместных решений.

Открывая Форум, Уполномоченный по правам ребёнка в РК Динара Закиева отметила важность участия детей в принятии решений, затрагивающих их жизнь.

Участники обсудили вопросы безопасности детей в интернете, противодействия кибербуллингу, влияния цифровых технологий и искусственного интеллекта, психологического благополучия, развития инклюзивного образования и обеспечения равных возможностей для каждого ребёнка.

Особое место в программе Форума заняли встречи с детьми. Международные участники смогли услышать юных казахстанцев, их мнения и предложения по вопросам, затрагивающим их жизнь и будущее. Встреча подчеркнула важность учёта голоса ребёнка при принятии решений, касающихся его прав и интересов.

В рамках программы международные делегации также посетили школу №101 «Келешек мектебі», где ознакомились с работой единой цифровой платформы Balazhan, которая помогает оценивать психологическое благополучие детей, своевременно выявлять риски и организовывать адресную психолого-педагогическую поддержку.

Особый интерес вызвал опыт работы Республиканского Контакт-центра 111. Использование индивидуальных QR-кодов 111, размещённых в организациях образования, позволяет детям напрямую обращаться за помощью, быть услышанными и своевременно получать необходимую помощь.

Кроме того, международные делегации посетили Управление по защите прав детей города Астаны, открывшееся в 2026 году. Участникам представили задачи, функции и основные направления работы новой структуры.

Управление координирует работу по защите прав детей на региональном уровне, занимается профилактикой и ранним выявлением нарушений прав ребёнка, а также организацией помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Отдельное внимание уделяется взаимодействию с государственными органами, правоохранительными структурами, образовательными и социальными организациями. Создание управлений направлено на усиление системы защиты детства, своевременное выявление рисков и предупреждение нарушений прав детей.

Также состоялась встреча с Председателем Конституционного Суда Республики Казахстан. Международным участникам представили роль Конституционного Суда в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, в том числе детей, рассказали о правовых гарантиях защиты детства и практике рассмотрения вопросов, затрагивающих права и законные интересы ребёнка. Участники также обсудили значение конституционных механизмов в укреплении системы защиты прав детей.

Итоги Форума подведены на встрече Заместителя Председателя Курултая Республики Казахстан, Уполномоченного по правам ребёнка Динары Закиевой и участников Форума, в ходе которой обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и обмена опытом между странами. Участники Форума отметили важность совместной работы по защите прав детей, обеспечению их безопасности и созданию равных возможностей для каждого ребёнка.

Следующий, Третий Международный форум Уполномоченных по правам ребёнка стран Центральной Азии планируется провести в 2027 году в Кыргызской Республике.