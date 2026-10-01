Аким области Асаин Байханов провел прием граждан

Жители региона обратились по вопросам земельных отношений, обеспечения пастбищами, размещения откормочной площадки и другим вопросам.

Житель с. Чернорецк Павлодарского района поднял вопрос дефицита пастбищ. По итогам рассмотрения вопроса для выпаса скота местных жителей и других нужд определены более 650 га земель, а для отгонного животноводства предложено еще 700 га пастбищ. Аким области поручил продолжить работу с землепользователями и обеспечить доступность пастбищ для жителей региона.

Еще одно обращение касалось размещения откормочной площадки в границах с. Бирлик Баянаульского района. Определены 4 участка, один из которых выбран для дальнейшего согласования. Глава региона поручил обеспечить соблюдение всех предусмотренных законодательством процедур и держать вопрос на контроле.

По итогам приема все обращения взяты в работу, ответственным руководителям поручено обеспечить их предметное рассмотрение.

Напоминаем, что записаться на личный прием можно через eGov.kz, E-otinish.kz или WhatsApp акимата: +7 702 166 16 61.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева