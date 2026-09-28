Участники международного форума ознакомились с развитием Иртыша в Павлодаре

После пленарного заседания II Международного форума «Ертіс: достық өзені - даму өзені» участники продолжили программу в формате речной экспедиции. На теплоходе делегации проследовали от речного вокзала к Павлодарскому речному порту. По маршруту им представили Центральную набережную, а также ход строительства нового моста.

Центральная набережная Павлодара протянулась более чем на 6 километров, являясь самой протяженной и одной из наиболее благоустроенных набережных Казахстана. Здесь оборудованы пляжи, пирсы, смотровые площадки, зоны отдыха и детский бассейн.

В 2026 году Ertis Promenade стала одной из главных концертных площадок города. За летний сезон здесь прошло более 300 культурных, музыкальных и развлекательных мероприятий. На сцене выступили известные казахстанские и зарубежные исполнители: Роза Рымбаева, Raim, Sadraddin, «Ирина Кайратовна», Jay Sean, Burito, Fly Project, Светлана Лобода и другие артисты.

Отдельно участникам представили строительство нового моста через Иртыш. Действующий автомобильный мост, построенный в 1962 году, расположен на участке республиканской автомобильной дороги «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ» и не отвечает требованиям по грузоподъемности и пропускной способности.

Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 2024 года ведется строительство нового экстрадозного мостового перехода через Иртыш - единственного в Казахстане сооружения такого типа с четырьмя пилонами. Стоимость проекта составляет 71,4 млрд теңге. Он будет рассчитан на четыре полосы движения. Готовность объекта составляет 80%, завершение строительства запланировано на 2027 год.

Еще одним важным событием стала экологическая акция по зарыблению Иртыша, в которой приняли участие делегаты форума, выпустив Иртыш 1000 мальков осетра.

Зарыбление реки в Павлодарской области проводится на системной основе. В 2025 году в Иртыш было выпущено 88 тысяч экземпляров осетра-годовика, а в 2026 году планируется выпустить еще 5 тысяч особей более крупной навески.

Речная экспедиция стала практическим продолжением форума, продемонстрировав Иртыш как важнейшую природную, транспортную и экологическую артерию, объединяющую регионы Казахстана и России.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева