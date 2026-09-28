В Павлодаре обсудили развитие трансграничного Иртыша

В Павлодаре состоялся II Международный форум «Ертіс: достық өзені - даму өзені» с участием делегаций Казахстана и России. В мероприятиях форума приняли участие более 150 человек, из них 65 - из с Омской и Тюменской областей Российской Федерации, а также представители Восточно-Казахстанской области и области Абай Республики Казахстан.

Перед началом деловой программы участники возложили цветы к памятнику выдающимся ученым Шокану Уалиханову и Григорию Потанину в сквере «Денсаулық». Делегации также посетили выставку «Павлодарская область: достижения, возможности, перспективы», где свою продукцию и проекты представили свыше 40 крупных предприятий региона и 70 представителей малого и среднего бизнеса. Экспозиция охватила ключевые отрасли экономики: энергетику, металлургию, машиностроение и IT, горнодобывающую промышленность, а также предприятия СЭЗ «Павлодар».

Центральным событием форума стало пленарное заседание, посвященное развитию судоходства по Иртышу, экологической безопасности, инвестиционному и межрегиональному сотрудничеству.

В приветственном слове аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркнул особую роль региона в приграничном взаимодействии. Павлодарская область имеет более 700 километров границы с Россией и находится на пересечении транспортных маршрутов, связывающих Казахстан, Россию, Китай и страны Центральной Азии.

- Сегодня перед нами стоит конкретная задача - сформировать современную транспортно-логистическую систему, которая объединит речные, железнодорожные, автомобильные и воздушные перевозки и обеспечит более эффективное движение грузов между Казахстаном и Россией. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на недавнем Форуме межрегионального сотрудничества в Омске: «Казахстану и России, имеющим общую самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры Евразийского континента». Для Павлодарской области это особенно актуально, - сказал аким области.

В рамках поручений Главы государства укрепляется торгово-экономическое сотрудничество с Россией, которая остается ключевым внешнеторговым партнером Павлодарской области. В 2025 году товарооборот составил 1,6 млрд долларов, за шесть месяцев текущего года - 720 млн долларов.

Устойчивый грузопоток требует дальнейшего развития транспортной инфраструктуры. Среди ключевых направлений: строительство нового моста через Иртыш, развитие авиасообщения и использование транспортного потенциала реки.

Одним из важных тем форума стало возвращение Иртышу роли международной транспортной артерии. В области ведутся работы по расчистке и дноуглублению русла. Аким предложил синхронизировать их с российской стороной для обеспечения необходимых глубин на трансграничном участке.

- Необходимо совместно определить перечень грузов, перевозка которых по Иртышу будет экономически эффективной, и перейти к формированию постоянных речных грузовых маршрутов, - отметил глава региона.

Павлодарский речной порт уже располагает инфраструктурой для работы с крупногабаритными грузами. Это создало основу для перехода от обсуждения возможностей к реализации конкретных грузовых проектов.

Отдельное внимание глава региона уделил цифровизации перевозок: отслеживанию грузов, электронному документообороту, синхронизации пограничных и таможенных процедур.

- Для бизнеса скорость и предсказуемость доставки сегодня так же важны, как и стоимость перевозки. Поэтому развитие инфраструктуры должно сопровождаться цифровой интеграцией и согласованными решениями, - подчеркнул Асаин Байханов.

Еще одним приоритетом стала экологическая безопасность Иртыша. Участники отметили необходимость сохранения водных ресурсов, их рациональному использованию и защите экосистемы трансграничной реки.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил акима Павлодарской области Асаина Байханова и акимат региона за организацию форума, подчеркнув практическую значимость достигнутых договоренностей.

- Год назад мы договорились проводить его регулярно, почередно в регионах России и Казахстана. Сегодня мы с вами в Павлодаре - и это подтверждает, что наши слова не расходятся с делом.

На Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошёл в Омске в июле, мы начали обсуждение проекта создания в нашем регионе мультимодального транспортного узла с таможенной инфраструктурой. Он должен стать частью транспортного коридора Китай-Казахстан-Россия по Иртышу. Уверен, что реализация этого проекта придаст новый импульс развитию наших приграничных территорий и укрепит транспортно-логистические связи между нашими регионами, - сказал Виталий Хоценко.

В обсуждении также приняли участие акимы Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и области Абай Берик Уали. Глава ВКО отметил значение верховьев Иртыша для формирования водных ресурсов и необходимость совместной работы по их сохранению. Аким области Абай подчеркнул значение реки для экономики, транспорта, торговли и туризма.

Важной частью форума стало и экологическое просвещение. Директор ОО «Павлодарский Дом Географии» Александр Вервекин представил проект Иртышской академии «Фарватер», который призван объединить научный и общественный потенциал регионов бассейна Иртыша.

Завершая пленарную часть, Асаин Байханов призвал регионы совместно сохранить Иртыш как экологически устойчивую трансграничную реку, восстановить его транспортный потенциал и превратить выгодное географическое положение в конкурентное преимущество.

По итогам пленарного заседания состоялись B2B-встречи представителей деловых кругов.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева