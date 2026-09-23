26 сентября в 19:00 состоится закрытие творческого сезона ERTIS PROMENADE 2026.

Финальный вечер пройдет в формате большого гала-концерта с участием популярных казахстанских и зарубежных исполнителей.

Хедлайнеры вечера:

МИРАС ЖУГУНУСОВ • ALPHA • DARICORN • RAHMAN SATI

Специальные гости:

МАКСИМ • LYRIQ • JAY SEAN

Ярким завершением вечера станет праздничный фейерверк.

За летний сезон 2026 года на сцене ERTIS PROMENADE проведено более 300 мероприятий. Перед зрителями выступили более 40 казахстанских и зарубежных звезд, а также свыше 2 700 артистов и творческих коллективов из городов и сельских районов Павлодарской области.

Более 1 миллиона зрителей посетили концерты и мероприятия ERTIS PROMENADE в летнем сезоне 2026 года.

«Ertis Promenade» — большая открытая сцена на Центральной набережной Павлодара, которая с 2018 года стала одной из главных визитных карточек города. На протяжении летнего сезона здесь проходят концерты, молодежные и культурные мероприятия, спортивные тренировки, игры КВН, показы отечественного кино под открытым небом и другие события для жителей и гостей города.

Сегодня ERTIS PROMENADE — не только место отдыха для павлодарцев, но и точка притяжения для гостей со всей страны. На крупные мероприятия сюда приезжают зрители из разных городов Казахстана, а также из приграничных городов ближнего зарубежья.

Все концерты и мероприятия на площадке проходят бесплатно, благодаря чему ERTIS PROMENADE остается доступным пространством для культурного отдыха жителей и гостей города.

Благодаря насыщенной программе и выступлениям известных артистов проект стал важной частью летней жизни Павлодара, способствует развитию событийного туризма и создает пространство для отдыха, общения и знакомства с культурой региона.