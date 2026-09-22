В Павлодарской области прошел экомарафон «Taza Start» в рамках акции «Таза Қазақстан»

В Павлодарской области в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» прошел экомарафон «Taza Start».

На территории поймы реки Усолка состоялась экологическая акция участием волонтеров, представителей волонтерских организаций и инициативных групп, а также блогеров.

В ходе мероприятия участники очистили прибрежную территорию от бытового мусора и других загрязнений, провели сбор и сортировку отходов, а также благоустроили отдельные участки пляжной зоны.

Особое внимание было уделено формированию бережного отношения к окружающей среде и повышению экологической культуры населения.

Для волонтеров и блогеров была организована разъяснительная экологическая сессия. Участники ознакомились с принципами раздельного сбора и сортировки отходов, правилами экологически ответственного поведения и современными подходами к сохранению окружающей среды.

В рамках сессии также были представлены практические рекомендации по сокращению объемов бытовых отходов, рациональному использованию природных ресурсов и формированию экологичных привычек в повседневной жизни. Полученные знания участники смогут применять на практике и распространять среди жителей региона и молодежи.

Кроме того, волонтеры провели информационно-разъяснительную работу среди отдыхающих и жителей города. Основное внимание было направлено на популяризацию экологической ответственности, сохранение чистоты общественных пространств и соблюдение правил поведения в местах массового отдыха.

Экологический марафон «Taza Start» стал площадкой для объединения волонтеров, блогеров и неравнодушных жителей вокруг общей цели - сохранения чистоты и экологического благополучия региона.

Проведение таких мероприятий способствует развитию экологического волонтерства, повышению гражданской активности молодежи и формированию культуры ответственного отношения к окружающей среде.