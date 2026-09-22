В Павлодаре проводили на срочную службу новобранцев осеннего призыва

На площади Государственных символов Республики Казахстан состоялись торжественные проводы призывников осеннего призыва на срочную службу в Национальную гвардию РК. Церемония прошла в рамках республиканского проекта «Адал азамат - Сарбаз - Отан қорғаушы».

В мероприятии приняли участие аким области Асаин Байханов, заместитель Министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, воспитанники движения «Жас сарбаз», родители и близкие юношей.

Обращаясь к призывникам, глава региона отметил, что воинская служба является школой дисциплины, ответственности, мужества и патриотизма.

- Защита Отечества - почетная и священная обязанность. По инициативе Главы государства - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению престижа воинской службы. Уверен, что служба поможет вам стать сильнее, научит принимать ответственные решения и работать в команде. Желаю достойно пройти этот путь и вернуться домой с честью выполненным воинским долгом, - сказал Асаин Байханов.

Глава региона поблагодарил родителей за воспитание сыновей, готовых достойно выполнить свой гражданский долг, и отметил значение проекта «Сарбаз жолы» в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Асаин Байханов вручил призывникам Конституцию Республики Казахстан и пожелал им мужества, стойкости и успешной службы.

Всего в рамках осенней призывной кампании из Павлодарской области планируется направить на срочную воинскую службу более тысячи юношей. Они будут распределены в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Службу государственной охраны, Национальную гвардию, Пограничную службу КНБ подразделения Министерства по ЧС Республики Казахстан.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева