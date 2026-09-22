Павлодарский областной штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» провел экологическое мероприятие «Jasyl School: Табиғатсабағы» на базе Павлодарского монтажного колледжа.

Участниками мероприятия стали студенты колледжа и волонтеры «Жасыл Ел», объединившиеся для получения новых знаний, командного взаимодействия и участия в тематических экологических испытаниях.В рамках мероприятия для участников была организована познавательная лекторная часть, посвященная вопросам охраны окружающей среды, экологической культуры и ответственному отношению к природным ресурсам. После образовательного блока участники приняли участие в командных испытаниях, включавших интеллектуальные, творческие и практические задания.Особенностью мероприятия стал интерактивный формат, позволяющий участникам не только получить теоретические знания, но и применить их в ходе решения экологических кейсов и командных задач. Участники проверили свои знания в области экологии, проявили смекалку и креативность, а также продемонстрировали навыки командной работы.

Проведение «Jasyl School: Табиғатсабағы» направлено на повышение экологической грамотности молодежи, формирование ответственного отношения к окружающей среде и вовлечение молодых людей в экологические инициативы.Мероприятие стало площадкой для объединения активной молодежи вокруг идеи сохранения природы и внесения личного вклада в формирование экологически ответственного общества.

Проведение подобных мероприятий способствует развитию экологической ответственности среди молодежи, вовлечению студентов в природоохранную и волонтерскую деятельность, а также формированию активной гражданской позиции в вопросах сохранения окружающей среды.

Общий охват мероприятия составил более 20 человек.

Подробную информацию можно получить на страницах в социальных сетях @jasylel_pvlи по телефону: 87773530704– Нурмухамбетова Гульнара, командир Павлодарского областного штаба «Жасыл Ел».

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