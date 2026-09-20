В Павлодарской области в рамках акции «Таза Қазақстан» высадили тысячи деревьев

Сегодня более 200 тыс. жителей региона приняли участие в уборке и благоустройстве территорий в рамках инициативы «Таза Қазақстан». К общереспубликанской акции присоединились около 40 тыс. организаций, предприятий и учебных заведений. В работах было задействовано более 800 единиц спецтехники, высажено свыше 10 тыс. саженцев.

В Павлодаре вместе с жителями в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» принял участие аким области Асаин Байханов.

- Чистота начинается с личной ответственности. Когда человек сам выходит на улицу, убирает, сажает дерево, меняется его отношение к окружающей среде. Для нас «Таза Қазақстан» уже стал частью повседневной культуры. Павлодарцы всегда бережно относились к своему городу, и эту традицию важно сохранять. Мы хотим, чтобы Павлодар оставался таким, каким его любят жители: зеленым, комфортным и чистым, - сказал Асаин Байханов.

В областном центре проводится комплексная реконструкция зеленых зон. На улицах уже высажено 706 мелколистных лип. Этой весной в зеленом поясе появились около 9 тыс. саженцев, а сегодня высажено порядка 10 тыс. деревьев.

- Главная ценность программы реконструкции зеленых насаждений в том, что власти системно обратили внимание на восстановление зеленого фонда. С 2024 года перешли от точечной замены деревьев к масштабной посадке крупномеров, что позволяет формировать аллеи и улучшать городскую среду, - отмечает биолог-эксперт ОФ «Берегиня Био» Татьяна Пономарева.

Асаин Байханов подчеркнул, что работы будут продолжены в 2027 году. Практику системного озеленения планируется расширить и на индустриальные города региона - Экибастуз и Аксу.

В Аксу аким области также принял участие в субботнике в городском парке, встретился с жителями и ознакомился с ходом работ по его благоустройству и реновации.

«Таза Қазақстан» в Павлодарской области стал важной частью системной экологической работы, объединяющей жителей в озеленении, благоустройстве и создании комфортной городской среды.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева