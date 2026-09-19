Предприятие станет одним из ключевых объектов экологической инфраструктуры региона. Первую очередь завода запустил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Глава региона отметил, что запуск предприятия - часть системной работы по снижению экологической нагрузки и внедрению принципов циркулярной экономики, при которых вторичные ресурсы возвращаются в хозяйственный оборот.

-Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев ставит задачу развивать современную систему обращения с отходами и увеличивать их переработку. Сегодня в Павлодаре мы запустили первый в нашей области полномасштабный автоматизированный сортировочный комплекс. На этом не останавливаемся. Планируем и дальше реконструировать полигоны ТБО, а также развивать переработку отходов Экибастузе, Аксу, в крупных поселках и районных центрах, - сказал Асаин Байханов.

Новый комплекс позволит сортировать до 150 тысяч тонн ТБО в год. Проект предусматривает извлечение из общего потока до 30 процентов полезных фракций: пластика, бумаги, картона, стекла, металла, алюминиевых банок и других видов вторсырья. Это позволит сократить объем отходов, направляемых на захоронение, и снизить нагрузку на полигоны.

Проект реализован в Центральном промышленном районе Павлодара. Сегодня в городе образуется около 110 тысяч тонн ТБО в год. Весь городской поток отходов планируется направлять на сортировочную линию.

Отдельное направление - переработка органических отходов. Около 60 тысяч тонн органики в год планируется перерабатывать методом компостирования с получением технического грунта для благоустройства и озеленения города.

В перспективе предприятие планируют расширять. Следующим этапом станет развитие мощностей по переработке отдельных видов вторичного сырья и производство конечной продукции, в том числе материалов с использованием переработанных компонентов для изготовления бордюров и тротуарной плитки.

Общая стоимость проекта составляет около 5 млрд теңге. Из них 2,5 млрд теңге - заем Фонда развития промышленности, еще около 2,5 млрд теңге - собственные средства инвестора.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева