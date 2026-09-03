Аким области Асаин Байханов провел ряд встреч с инвесторами, в ходе которых обсуждены перспективы реализации крупных проектов в горнодобывающей и металлургической промышленности.

С руководством инвестиционной компании MİRYILDIZ KZ LTD рассмотрены возможности реализации горно-обогатительного проекта на месторождении меди в Баянаульском районе. Компания с турецким участием занимается геологоразведкой и имеет лицензии на участки недр в регионе.

С представителями международного консорциума Mercuria – Wanji Holding Group обсуждена возможность строительства ветровой электростанции мощностью 1 ГВт и электрометаллургического завода в 30 км от г. Экибастуз. Реализация проекта предполагает создание 3 тыс. постоянных рабочих мест.

Асаин Байханов отметил, что Павлодарская область заинтересована в привлечении крупных инвестиций и расширении промышленной кооперации. По итогам встреч поручено проработать вопросы возможной реализации представленных проектов.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева