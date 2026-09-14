Аким области с рабочим визитом посетил Баянаульский район

Глава региона проверил ключевые проекты в Майкаине, а также развитие туристической зоны Баянаула.

В первую очередь посетил котельную - единственный источник централизованного теплоснабжения посёлка. Сегодня она отапливает 143,5 тыс. кв. метров, однако значительная часть частного сектора остаётся без центрального отопления. Технический аудит также показал высокий износ коммунальных сетей.

Для решения проблемы акимат области в августе прошлого года заключил с АО «Алтыналмас» меморандум на 4,6 млрд теңге и утвердил трёхлетний план развития Майкаина. Инвестор участвует в модернизации котельной, область берёт на себя обновление коммунальной и социальной инфраструктуры.

- По Майкаину мы пошли по пути комплексного решения накопившихся проблем. Десятилетиями не удавалось найти решение, которое позволило бы обеспечить теплом 10-тысячное население поселка. Привлечение инвестора позволило запустить проекты, которые годами откладывались,- отметил Асаин Байханов.

К отопительному сезону котельная готова полностью. В следующем году здесь установят два новых водогрейных котла, а осенью 2027 года завершат модернизацию. Это позволит подключить к централизованному теплоснабжению более тысячи новых абонентов частного сектора. Параллельно прокладываются тепловые сети.

Отдельно область взялась за мусорную проблему. До конца октября в Майкаин поставят специализированные мусоровозы и 200 новых контейнеров. Одновременно начнётся реконструкция полигона ТБО. Глава региона поручил выстроить единую систему обращения с отходами, исключив перекладывание ответственности между коммунальными службами.

Ещё один многолетний вопрос - ветхая канализация поселка. Проект предусматривает санацию 12,5 км существующего коллектора, строительство новых участков, отводящего коллектора и обновление системы очистки. Аким области поручил не откладывать проект и начать работы в 2026 году, завершив их в 2027-м. При необходимости область намерена финансировать за счёт собственных средств.

Майкаин также впервые получает новую социальную инфраструктуру. В декабре планируется открыть Детскую школу искусств площадью 1,8 тыс. кв. метров стоимостью 2,3 млрд теңге. Старое здание 1970 года находилось в аварийном состоянии. Новая школа будет оснащена актовым залом, музыкальными инструментами, мебелью и необходимым оборудованием.

Меняется и жилищный фонд. В октябре в посёлке планируется ввести трёхэтажный дом на 36 квартир.

Жилищное строительство активно идёт и в Баянауле. Трёхэтажный дом на 57 квартир планируется завершить в ноябре. В целом, Баянаульский район лидирует среди сельских районов области по объёму жилищного строительства. Здесь уже введено 3 645 кв. метров жилья.

В Баянауле глава региона проверил развитие туристической инфраструктуры. За год внутренний туристический поток в области вырос на 26%, въездной на 18,1%. Номерной фонд увеличился на 6,2%, количество объектов размещения - на 8%.

На Жасыбае обновлён центральный пляж стоимостью более 1,1 млрд теңге: появились навесы, шезлонги, душевые, фуд-корты, дорожки, детская и спортивная площадки, футбольное и волейбольное поля.

За последнее время в курортной зоне реализованы также визит-центр «Сарыарқа сыры», набережная Сабындыколя и панорамная смотровая площадка. Частные инвесторы построили гостиницу «Березовая роща» и АЗС «Пегас».

Следующим крупным проектом станет благоустройство пляжа озера Торайгыр. На 2027 год предусмотрено 867,9 млн теңге.

По итогам поездки Асаин Байханов поручил синхронизировать модернизацию котельной и тепловых сетей, ускорить обновление канализации и выстроить полноценную систему обращения с отходами. Также держать реализацию всех проектов по развитию туризма на постоянном контроле.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева