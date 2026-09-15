Уборочная кампания в Павлодарской области выходит на финишную прямую

Аким области Асаин Байханов посетил Щербактинский район, где ознакомился с ходом осенне-полевых работ и встретился с руководителями крупных сельхозпредприятий.

Павлодарская область остается главным гречишным регионом страны. На ее долю приходится около 64% республиканского объема производства гречихи. Щербактинский район традиционно специализируется на выращивании гречихи и подсолнечника. Масличные культуры здесь занимают 92 тысячи гектаров.

По информации акима района Сержана Иманкулова, в этом году здесь предстоит убрать 212,7 тысячи гектаров, что на 10% больше прошлого года. Уборочная идет по плану, средняя урожайность составляет около 9 центнеров с га. Параллельно хозяйства заготавливают корма для животноводства. С ГСМ проблем нет: району выделено 92 тысячи тонн дизельного топлива. Продолжается финансирование аграриев. В этом году одобрено 12 заявок на сумму более 1,462 млрд теңге.

В КХ «Турбин» глава региона ознакомился с уборкой подсолнечника и гречихи. По словам руководителя Владимира Турбина, применение своевременных подкормок помогло сохранить урожай. В хозяйстве восемь зерноуборочных комбайнов, два трактора приобретены в лизинг через «КазАгроФинанс». Предприятие также сотрудничает с местным колледжем, привлекая молодые кадры для аграрной отрасли.

В КХ «Апакидзе» аким области ознакомился с ходом уборки. Хозяйство обрабатывает 5,2 тысячи гектаров, выращивает пшеницу и подсолнечник. Уже убрано более 1,6 тысячи гектаров пшеницы. Предприятие располагает собственной технической базой.

В КХ «Амид» все 3 493 гектара находятся в обороте. Здесь выращивают четыре культуры. Уборка пшеницы на 683 гектарах завершена. После зерновых поля готовят под масличные культуры следующего года. Хозяйство также проводит собственные испытания удобрений. Масличные занимают 1 928 гектаров. Третий год для опыления посевов здесь используют пчел. По оценке руководителя, это позволяет получать прибавку урожая примерно на 20%.

-Сегодня в сельском хозяйстве выигрывает тот, кто работает не только техникой, но и технологией. Нужно точно понимать, что дает каждый гектар, где можно повысить урожайность и как снизить потери. От этого напрямую зависит экономика хозяйства,- отметил Асаин Байханов.

Крупным объектом поездки стало ТОО «Победа», обрабатывающее 38,7 тысячи гектаров. Здесь уже завершена уборка зерновых и кукурузы, продолжается уборка поздних культур. Аким области осмотрел зерноток предприятия. Здесь работают 11 зерноскладов, две зерносушилки, фотосепаратор и шесть зерноочистительных машин. Единовременно предприятие может хранить до 50 тысяч тонн зерна.

Отдельное внимание Асаин Байханов уделил преемственности поколений в аграрном секторе. ТОО «Победа» было создано ветераном сельского хозяйства Александром Поляковым. Сегодня дело отца продолжает его сын Владимир.

- В сельском хозяйстве особенно ценна преемственность. Здесь нужно чувствовать землю, понимать ее характер и знать цену каждого урожая. Когда дело отца продолжает сын, передаются не только технологии, но и отношение к земле,- подчеркнул Асаин Байханов.

По итогам объезда глава региона поручил обеспечить своевременное завершение уборочной кампании без потерь и уже сейчас закладывать основу следующего сезона.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева