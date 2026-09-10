36 семей Железинского района получили ключи от новых квартир

Ключи от долгожданных квартир сельчанам вручил глава региона Асаин Байханов.

- Одной из главных задач, которые ставит перед нами Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, является обеспечение граждан доступным жильём. Многие из вас стояли в очереди более десяти лет. Выражаю искреннюю благодарность за терпение и понимание. Мы ежегодно сдаем порядка полутора тысяч квартир, в прошлом году - около двух тысяч. И в следующем году почти вдвое увеличим объемы строительства жилья,- сказал аким области.

В новый двухэтажный дом заселятся семьи из социально уязвимых категорий. Для жительницы села Динары Султановой этот день стал особенно долгожданным.

- Я очень благодарна и счастлива, что получила ключи от нового дома. До сегодняшнего дня даже не верилось, что это действительно произойдёт. Теперь я могу сказать: «Это наш дом», - поделилась она.

Павлодарская область демонстрирует высокие темпы жилищного строительства. За первое полугодие в регионе введено более 166 тыс. кв. метров жилья - на 1,2% больше, чем годом ранее. Объём строительных работ вырос почти на 30%. За этими цифрами - конкретные семьи и новые дома. В Павлодаре построено около 88 тыс. кв. метров, в Экибастузе - 35,5 тыс., в Аксу - 21,1 тыс. кв. метров. Среди районов лидируют: Баянаульский -3 645 кв. метров, Иртышский -3 151, Теренкол-3 067, Майский -2 830 и Актогайский -2 493 кв. метра.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева