В этом году аграриям предстоит собрать урожай с 318 тыс. гектаров посевных площадей - на тысячу гектаров больше, чем годом ранее. На сегодня убрано 101,1 тыс. гектаров зерновых, намолочено 85,3 тыс. тонн. Завершить уборку зерновых планируется в ближайшие десять дней. Уборка масличных культур только началась, предварительная урожайность составляет 12-13 ц/га. В последние годы площади масличных культур превышают посевы зерновых и увеличиваются в среднем на 5-6%.

- Мы работаем в условиях растущего спроса на сельхозпродукцию на внешних рынках. Поэтому необходимо диверсифицировать посевы: наряду с подсолнечником развивать рапс и лен. Важно ориентироваться на культуры, востребованные на экспортных рынках и способные обеспечить хозяйствам дополнительную экономическую отдачу, - сказал Асаин Байханов.

Для уборочной кампании задействовано 299 комбайнов и около 200 тракторов. В рамках программы «Кең Дала» 57 хозяйств получили кредиты на общую сумму 4,2 млрд теңге, на которые приобретена 61 единица сельхозтехники. Для проведения осенне-полевых работ району выделено 4 581 тонна ГСМ. Хозяйства также выполнили план по внесению минеральных удобрений.

Глава региона посетил ТОО «Өркен-ПВ», специализирующееся на орошаемом земледелии. Здесь выращивают картофель, пшеницу и горчицу. При орошении урожайность пшеницы достигает 40-50 ц/га. В КХ «Джанаргалиев» глава региона ознакомился с развитием племенного животноводства. В хозяйстве содержится 600 голов крупного рогатого скота казахской белоголовой породы и 130 лошадей алтайской породы.

В рамках поездки также осмотрены объекты инфраструктуры. В райцентре завершается строительство блочно-модульной котельной мощностью 4,4 МВт стоимостью 83,5 млн теңге. Она обеспечит теплоснабжение двух многоквартирных домов и 25 частных домов. В селе Песчаное строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью 671 млн теңге достигла 90%.

По итогам рабочей поездки аким области поручил обеспечить завершение уборочной кампании в установленные сроки, продолжить диверсификацию посевных площадей и развитие орошаемого земледелия. Ответственным службам также поручено обеспечить своевременное завершение строительства социальных и коммунальных объектов.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева