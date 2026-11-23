В областном онкодиспансере ввели в эксплуатацию новый кабинет линейного ускорителя. В церемонии открытия приняли участие аким области Асаин Байханов, председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева и председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Ербол Бекмухамбетов.

Глава региона отметил, что оснащение медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием - важная часть модернизации регионального здравоохранения.

- Ввод в эксплуатацию современного кабинета линейного ускорителя - важный шаг в укреплении потенциала системы здравоохранения региона. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании обозначил задачи по модернизации системы здравоохранения и повышению качества медицинских услуг. Мы продолжим обновление медицинской инфраструктуры, внедрение современных технологий, - сказал Асаин Байханов.

Проект реализован при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» в рамках инициативы по совершенствованию онкологической службы Павлодарской области. Его общая стоимость составила 3,2 млрд теңге.

Аким области выразил благодарность руководству фонда, а также Казахскому научно-исследовательскому институту онкологии и радиологии и специалистам, участвовавших в реализации социального проекта.

В отделение лучевой терапии установили линейный ускоритель TrueBeam американской компании Varian Medical Systems и компьютерный томограф-симулятор SOMATOM go.Sim немецкого производителя Siemens. Оба аппарата выпущены в 2026 году.

Линейный ускоритель позволяет с высокой точностью воздействовать на опухоль, минимизируя облучение окружающих здоровых тканей. С его помощью можно лечить новообразования практически любой локализации. Аппарат контролирует параметры лечебного излучения с интервалом до 10 миллисекунд. В ряде случаев процедура облучения занимает менее двух минут.

Обслуживать новое оборудование будут специалисты радиологического отделения, прошедшие профессиональную подготовку в ведущих научных центрах ближнего и дальнего зарубежья.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева