Павлодарская область стала площадкой для Республиканского форума профсоюзов с участием делегации Қазақстан Халық Кеңесі во главе с Ерланом Кошановым. В центре обсуждения: защита трудовых прав, престиж рабочих профессий, безопасность на производстве и социальное партнёрство.

Рабочий визит Председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова начался с посещения выставки продукции региональных предприятий в Доме дружбы, где был представлен промышленный потенциал Павлодарского Прииртышья.

Открывая форум, аким области Асаин Байханов отметил позицию Главы государства относительно роли и значимости человека труда.

- Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал, что человек труда всегда должен быть достоин уважения. Будущее страны за образованием и наукой, инновациями и, самое главное, признанием значимости человека труда - сказал глава региона.

Павлодарская область - один из крупнейших индустриальных центров Казахстана. В экономике региона занято более 400 тысяч человек, около 90 тысяч из них работают в промышленности. Здесь действуют свыше тысячи предприятий. Особое место в трудовой истории области занимают около 200 династий горняков, энергетиков и металлургов с совокупным стажем свыше 100 лет. Аким также отметил вклад женщин, успешно работающих в традиционно мужских профессиях.

Среди приоритетов глава региона назвал развитие профессионального образования, переподготовку и повышение квалификации кадров, наставничество, безопасность труда и достойную заработную плату. Отдельно подчеркнул значение профсоюзного движения, имеющего в области более чем вековую историю. Сегодня каждый третий работающий житель региона состоит в профсоюзе.

В числе участников форума: Қазақстанның Еңбек Ері Ришат Амренов и Мурат Каиргельдин, чьи профессиональные достижения стали частью трудовой истории региона.

Одним из ключевых событий пленарного заседания стала передача председателем Федерации профсоюзов Республики Казахстан, членом Қазақстан Халық Кеңесі Сатыбалды Даулеталиным документа «Голос человека труда. 25 общенациональных инициатив трудовых коллективов и профсоюзов Казахстана» на рассмотрение Қазақстан Халық Кеңесі. В него вошли предложения трудовых коллективов и профсоюзных организаций страны.

Участники форума обсудили широкий круг вопросов: справедливую оплату труда, коллективные договоры, поддержку работающих женщин, подготовку квалифицированных кадров, дуальное образование, цифровизацию производства и охрану труда.

Депутат Курултая Республики Казахстан Екатерина Смышляева затронула актуальные вопросы трудовой повестки. Председатель ОО «Локальный профсоюз «Серіктес» Сабыржан Кали выступил о справедливой оплате труда и коллективных договорах, председатель отраслевого профсоюза работников просвещения, науки и высшего образования Айгуль Мукашева о поддержке работающих женщин и кадровом потенциале бюджетной сферы.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Дмитрий Павленко рассказал о дуальном образовании и подготовке специалистов. Председатель Карачаганакского локального профсоюза работников КПО б.в. и подрядных организаций Медет Умбитгалиев поднял вопросы защиты трудовых прав и занятости в условиях технологической модернизации и развития ИИ.

О роли рабочей молодежи в индустриальном будущем говорила представитель Молодежного совета АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Юлия Вишенкова. Председатель ОО «Профсоюз угольщиков «Қорғау» Евгений Буслаев акцентировал внимание на безопасности и здоровье работников, в том числе на предприятиях с вредными условиями труда.

Завершил пленарное заседание выступлением Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов.

Обращаясь к участникам, он отметил, что в политике Главы государства особое место занимает повышение престижа честного труда и укрепление уважения к человеку труда. Принцип «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех» задает ценностный ориентир, который должен находить отражение в конкретных решениях государства, бизнеса и общества.

В этом процессе важно учитывать не только позицию работодателей, но и мнение самих работников.

- Главная задача Халық Кеңесі, созданного по инициативе Главы государства, - дать людям возможность быть услышанными и добиваться решения волнующих их проблем. Впервые в истории страны представители разных социальных групп, профессиональных сообществ и трудовых коллективов объединены в одном конституционном органе, - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Программа рабочего визита включала также встречи с представителями общественности. Делегация посетила областной историко-краеведческий музей имени Г. Потанина, а также провела встречи с творческой интеллигенцией, представителями гражданского общества, молодёжных организаций и этнокультурных объединений.

Диалог с представителями гражданского общества и молодежи состоялся в областной универсальной научной библиотеке имени С. Торайгырова. Участники обсудили вопросы общественного развития и взаимодействия с гражданским сектором.

Форум объединил вопросы промышленного развития, защиты трудовых прав и социальной ответственности. В центре внимания остался человек труда - его безопасность, благополучие, профессиональное будущее и право на достойные условия работы.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева, Есенжола Исабек