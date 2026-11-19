Ранее он посетил автомобильные пункты пропуска «Қосақ» в Успенском и «Шарбакты» в Щербактинском районах. Также ознакомился с ходом реконструкции автомобильного пункта пропуска «Урлитобе» на казахстанско-российской границе в Железинском районе.

Модернизация пограничной инфраструктуры проводится во исполнение поручений Президента Касым-Жомарта Токаева.

- В Послании народу Казахстана Глава государства поставил задачу до конца 2027 года завершить обновление автомобильных пунктов пропуска, устранив инфраструктурные ограничения, сдерживающие транзитный потенциал страны. Это принципиально важный вопрос для экономики Казахстана. Пограничная инфраструктура должна отвечать растущим потребностям международных перевозок и обеспечивать быстрое движение грузов. Поэтому реконструкцию пункта пропуска «Урлитобе» необходимо провести качественно и в установленные сроки, - подчеркнул Асаин Байханов.

Проект реконструкции и модернизации пункта «Урлитобе» рассчитан на 2026-2027 годы. Предусмотрено обновление инфраструктуры, оснащение современным оборудованием и внедрение цифровых решений для повышения эффективности пограничного и таможенного контроля.

В результате модернизации пропускная способность пункта увеличится с 500 до не менее 1 000 транспортных средств в сутки, а количество пересекающих границу физических лиц – с 1 000 до 3 000 человек.

На сегодняшний день на площадке работают 34 человека, задействовано 9 единиц специализированной техники. Выполнены планировка территории и устройство подъездных путей. На основных объектах: ангаре, общежитии, гараже, зданиях департамента госдоходов, фитосанитарного и ветеринарного контроля ведутся работы по устройству фундаментов. В административном здании монтируют колонны и балки. Продолжается прокладка инженерных сетей.

Модернизация пункта пропуска «Урлитобе» позволит увеличить пропускную способность, сократить время прохождения контрольных процедур и логистические издержки перевозчиков. Это также создаст дополнительные условия для роста международных перевозок и развития внешней торговли.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева