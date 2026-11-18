Павлодарская область сохраняет положительную динамику по основным экономическим показателям. По итогам января-октября краткосрочный экономический индикатор составил 109,3%, превысив республиканский уровень на 4,5 % (104,8%). Инфляция с начала года достигла 5,4% при среднереспубликанском показателе 7,5%.

Промышленное производство увеличилось на 8,2%. Основной вклад обеспечила обрабатывающая промышленность, где рост составил 11,4%. В сфере электроснабжения показатель достиг 105,3%. В горнодобывающем секторе зафиксирован выход на положительную динамику - 100,4%.

В сельском хозяйстве объем производства вырос на 8,5%, в том числе в растениеводстве - на 12,7%, животноводстве - на 1,3%.

В экономику региона привлечено 1,26 трлн теңге инвестиций. Индекс физического объема составил 113,4%. Строительная отрасль выросла на 23,8%, объем выполненных работ достиг 492,5 млрд теңге.

За десять месяцев введено 311 тыс. кв м жилья - на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Оборот внутренней торговли увеличился на 15,6%. Объем услуг транспорта достиг 340,8 млрд теңге, увеличившись на 3,5%.

- Руководители управлений и акимы районов должны четко понимать, за счет каких проектов, предприятий и мероприятий обеспечивается рост, а где формируются риски невыполнения планов. Необходимо ежедневно работать с причинами отклонений, своевременно принимать корректирующие меры, - подчеркнул Асаин Байханов.

По состоянию на 1 ноября при плане доходов бюджета в размере 528 млрд теңге поступило 413,2 млрд теңге. Исполнение составило 78,3%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 61,6 млрд теңге, или на 17,5%.

Расходы областного бюджета при плане 514,6 млрд теңге освоены на сумму 502,5 млрд теңге. Уровень исполнения достиг 97,6%.

В условиях завершения финансового года Асаин Байханов поручил администраторам бюджетных программ определить приоритетные направления финансирования и перенести реализацию неприоритетных проектов на 2027 год. Информацию о проведенной работе необходимо представить в управление экономики и финансов до 21 ноября.

- Выплата заработной платы, пособий и социальных выплат должна быть обеспечена в первую очередь. Нельзя допускать ситуации, когда при наличии других расходов возникают задержки по обязательствам перед людьми, - отметил глава области.

Отдельный блок совещания был посвящен развитию пассажирских перевозок. Сегодня маршрутная сеть области включает 142 регулярных маршрута. Транспортным сообщением охвачено 299 из 345 населенных пунктов, или 87%.

Задача - увеличить этот показатель до 90%. Для этого планируется открыть 7 новых автобусных маршрутов: один межобластной, три внутриобластных и три внутрирайонных.В их числе Павлодар – Курчатов,Галицкое - Павлодар, Галкино - Павлодар, Константиновка - Павлодар, а также Ж. Шанин - Баянаул, Лесное - Железинка и Караагаш - Иртышск.

Параллельно продолжается обновление подвижного состава. За последние три года уровень его износа снизился с 50% до 22%. С 2022 года через Фонд развития промышленности в рамках программы лизингового кредитования полностью обновлен городской автобусный парк. Приобретено 319 новых автобусов.

В 2026 году Павлодар получил еще 47 автобусов. Следующий этап: развитие экологичного транспорта. В текущем году приобретено 20 электробусов. В 2027 году планируется дополнительно закупить еще 30 электробусов.

На субсидирование 117 социально значимых маршрутов в текущем году предусмотрено 16,1 млрд теңге.

В Павлодаре и Аксу внедрена система «Бас-километр», обеспечивающая прозрачный механизм субсидирования и контроль фактического выполнения графиков движения.

Отдельное внимание уделяется доступности общественного транспорта. Школьники пользуются бесплатным проездом в городском транспорте в течение календарного года. В Павлодаре, Аксу и Экибастузе также действуют льготы для отдельных категорий граждан. На эти цели в 2026 году предусмотрен 1 млрд теңге.

Одним из крупнейших транспортных проектов остается модернизация трамвайной системы. На линии работают 112 вагонов, из которых 40 новых.

В первом полугодии этого года за счет местного бюджета приобретено 10 энергоэффективных трамваев.

По итогам года износ трамвайного парка планируется снизить с 72% до 55%. В 2027 году предусмотрено приобретение оставшихся 55 трамвайных вагонов посредством финансового лизинга. После завершения поставок планируется полностью обновить подвижной состав и довести его износ до нуля.

Еще один инфраструктурный проект: строительство трамвайной линии 4,8 километра до мкр «Достык». Запуск намечен на 2027 год.

По итогам совещания аким области поручил управлению пассажирского транспорта совместно с акимами районов активизировать работу по открытию регулярных маршрутов и обеспечить достижение целевого показателя охвата на уровне 90%.

- По сельским маршрутам необходимо перейти к конкретной организации перевозок: определить перевозчиков, решить вопросы субсидирования и обеспечить регулярность движения. Люди должны видеть результат этих решений в доступности транспортных услуг, - подчеркнул Асаин Байханов.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева