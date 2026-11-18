Павлодарский областной штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» в рамках республиканской экологической идеологии «Таза Қазақстан» провел экологический квест «GREEN MODE: ON «ЛЕГЕНДА ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ» на базе СОШ №34 инновационного типа г. Павлодара.

Мероприятие было направлено на формирование экологической культуры среди подрастающего поколения, повышение уровня экологической грамотности, развитие бережного отношения к окружающей среде и привлечение школьников к активному участию в природоохранной деятельности. В ходе квеста участники погрузились в тематическую историю четырёх стихий — Земли, Воды, Огня и Воздуха. Каждая стихия символизировала определённую экологическую проблему и напоминала о важности сохранения природного баланса. Участникам предстояло пройти ряд тематических станций, выполнить интеллектуальные и практические задания, проявить эрудицию, командный дух, смекалку и навыки работы в коллективе. Концепция квеста была построена вокруг четырёх природных стихий, каждая из них стала отдельным тематическим направлением, раскрывающим важность сохранения природных ресурсов и экологического равновесия. В игровой форме школьникам и студентам предстояло пройти интерактивные и практико-ориентированные задания, направленные на проверку экологических знаний, развитие логического мышления, умения работать в команде и совместно принимать решения. Выполняя задания, участники смогли закрепить знания в области экологии, обсудить актуальные экологические вопросы и применить полученные знания на практике.

Экологический квест прошёл в интерактивном формате, объединив познавательные задания, командное взаимодействие и соревновательный дух. Проведение квеста позволило объединить познавательный и игровой форматы, создав условия для активного вовлечения молодёжи в природоохранную деятельность и внесение личного вклада в реализацию принципов «Таза Қазақстан» и сохранение природного богатства нашей страны.

Общий охват мероприятия составил более 40 человек.

Подробную информацию можно получить на страницах в социальных сетях @jasylel_pvl и по телефону: 87472935512 – Нурмухамбетова Гульнара, командир Павлодарского областного штаба «Жасыл Ел».

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