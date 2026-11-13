В Павлодарской области отметили 20-летие мемориального комплекса Машхур Жусупа Копеева

В Баянаульском районе состоялся круглый стол «Мавзолей Машхур Жусупа – духовное наследие», посвященный 20-летию открытия мемориального комплекса великого казахского мыслителя, поэта и просветителя Машхур Жусупа Копеева.

В мероприятии принял участие аким Павлодарской области Асаин Байханов, общественные деятели, ученые, писатели, краеведы, представители интеллигенции и потомки Машхур Жусупа.

В начале встречи участники посетили мавзолей и почтили память великого предка. Затем в мемориальном музее состоялся круглый стол, в ходе которого обсудили историю создания мавзолейного комплекса, его историко-культурное и духовное значение. Своими воспоминаниями поделились люди, принимавшие участие в его возведении, а также потомки нашего великого земляка.

Мемориальный комплекс был открыт в 2006 году при участии специалистов Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. Он стал одним из значимых духовных центров региона и местом притяжения паломников и туристов.

Сохранению и популяризации богатого наследия Машхур Жусупа уделяется особое внимание. В 2023 году было издано 10-томное собрание его произведений, а в прошлом году был построен конференц-зал музея.

- Машхур Жусупа Копеев – великая личность, олицетворяющая духовность нашего народа. Его богатое литературное и научное наследие, глубокие философские труды, знания по истории, культуре и традициям казахского народа имеют непреходящую ценность. Его произведения и сегодня сохраняют свою актуальность, служат источником мудрости, нравственных ориентиров и духовного воспитания подрастающего поколения. Сохранение таких священных мест, изучение истории родного края и передача духовных ценностей молодому поколению – наша общая ответственность. Мы должны оставить следующим поколениям не только величественные памятники, но и национальное самосознание, духовное богатство и содержательную историю.

В дальнейшем мы продолжим уделять особое внимание повышению историко-культурной значимости мемориального комплекса, развитию его туристического потенциала и широкой популяризации наследия нашего великого предка, - отметил Асаин Байханов.

В завершение участники мероприятия ознакомились с экспозицией мемориального музея.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева