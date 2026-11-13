Акимат Павлодарской области и ЕГМК укрепляют сотрудничество в сфере социальных инвестиций

Глава региона Асаин Байханов встретился с главным исполнительным директором компании Solidcore Resources plc Виталием Несисом. В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества с Ертис гидрометаллургическим комбинатом (ЕГМК) и реализация совместных проектов.

По итогам встречи между ЕГМК и акиматом Павлодарской области подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках документа в 2027 году планируется направить свыше 1 млрд теңге на реализацию социальных проектов в Павлодаре и поселке Мойылды. Соответствующий меморандум о взаимном сотрудничестве подписали аким области Асаин Байханов и генеральный директор ТОО «Ертис гидрометаллургический комбинат» (ЕГМК) Владимир Дудин.

Глава региона подчеркнул значимость участия крупного бизнеса в реализации социальных инициатив, отметив, что поддержка таких проектов является важной составляющей социальной ответственности предприятий.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание реализации социальных инвестиционных проектов при поддержке крупных предприятий. На протяжении многих лет мы последовательно развиваем это направление, заключая меморандумы о сотрудничестве с представителями бизнеса, - отметил глава региона.

Для Solidcore Resources plc социальное партнерство с регионом присутствия - одно из важных направлений корпоративной ответственности.

ТОО «Ертис гидрометаллургический комбинат» (ЕГМК) - флагманский проект Компании. Первый меморандум о сотрудничестве между акиматом Павлодарской области и предприятием был подписан в марте текущего года. За прошедший период при поддержке Компании удалось реализовать ряд важных инициатив в социальной сфере.

В частности, проведен ремонт школ № 39, № 8 и № 38, а также детских садов № 47 и № 102 в Павлодаре. Существенный вклад Компания внесла и в поддержку инициатив, направленных на развитие культурной жизни и повышение туристической привлекательности региона.

- Для нас важно, чтобы развитие промышленности сопровождалось реальными позитивными изменениями в жизни региона. Мы рассматриваем социальные инвестиции как долгосрочный вклад в устойчивое развитие территорий, где работают наши предприятия, - подчеркнул Виталий Несис.

Ертис гидрометаллургический комбинат - первый в Казахстане крупномасштабный высокотехнологичный завод полного цикла, использующий технологию автоклавного окисления для переработки золотосодержащих руд.

Объем капитальных затрат на реализацию проекта оценивается в 978 млн долларов США. Проектная мощность предприятия составит до 300 тыс. тонн золотосодержащего концентрата в год. Ожидается, что комбинат будет производить до 500 тыс. унций золота в сплаве доре ежегодно. Реализация проекта также позволит создать в регионе более 500 постоянных рабочих мест.

Запуск ЕГМК станет значимым вкладом в развитие промышленного потенциала Казахстана, укрепление экономики Павлодарской области и создание новых возможностей для жителей региона.

Поддержка социальных инициатив в Павлодарской области объединяет усилия крупнейших промышленных и энергетических компаний. При участии ERG, KAZ Minerals, АО «Самрук-Энерго» и АО «АК Алтыналмас» в регионе реализуются проекты по строительству школ, детских садов, реабилитационных центров и спортивных комплексов, а также благоустройству и озеленению территорий.

Такое взаимодействие власти и бизнеса позволяет последовательно развивать социальную инфраструктуру, создавать комфортную городскую среду и повышать качество жизни населения.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева