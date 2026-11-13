В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, наращиванию транзитного потенциала страны и расширению международных торговых связей в регионе продолжается модернизация автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов с рабочей поездкой посетил Успенский и Щербактинский районы, где ознакомился с ходом реконструкции пунктов пропуска «Қосақ» и «Шарбакты».

Развитие приграничной инфраструктуры имеет стратегическое значение для региона. Павлодарская область занимает важное положение на пересечении транспортных и торговых маршрутов, поэтому обновление пунктов пропуска позволит увеличить пропускную способность, ускорить движение грузового и пассажирского транспорта, создать условия для роста взаимной торговли и укрепления экономических связей с соседними регионами.

Первым объектом посещения стал автомобильный пункт пропуска «Қосақ» в Успенском районе, расположенный на границе с Новосибирской областью Российской Федерации. Проект реализуется ТОО «Integra Construction KZ». Завершение проекта запланировано на декабрь 2026 года.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 84%. На площадке задействованы 196 специалистов и 40 единиц специальной техники. Ведутся работы на основных административных и вспомогательных зданиях, монтаж инженерных коммуникаций и технологического оборудования, внутренняя отделка помещений, устройство кровли административного здания и гаража, а также укладка асфальтобетонного покрытия.

Следующим объектом стал пункт пропуска «Шарбакты» в Щербактинском районе, расположенный на границе с Алтайским краем Российской Федерации. Проект реализуется ТОО «ВД Строй-инжиниринг». Срок завершения работ - декабрь 2027 года.

Работы на объекте уже начаты, работают 47 человек и 10 единиц спецтехники. На сегодня на основных строительных площадках завершены работы по бетонированию фундаментов, ростверков, полов и стен, устройству подпорных стен, армированию и установке анкерных баз. Продолжается заготовка инертных материалов.

В результате модернизации пропускная способность каждого из двух пунктов увеличится как минимум вдвое. Если сейчас через них могут проходить до 500 транспортных средств и 1 000 человек в сутки, то после реконструкции этот показатель составит не менее 1 000 транспортных средств и 3 000 человек в сутки. Обновление инфраструктуры также предусматривает оснащение современным оборудованием и совершенствование процедур контроля транспорта, товаров, багажа и физических лиц.

По итогам осмотра объектов Асаин Байханов поручил обеспечить строгий контроль за ходом строительно-монтажных работ, соблюдением утвержденных графиков и качеством используемых материалов, не допуская снижения темпов работ и переноса установленных сроков.

Профильным управлениям совместно с заказчиком и подрядными организациями поручено держать ход реализации проектов на постоянном контроле, оперативно реагировать на возникающие вопросы и обеспечить необходимую координацию всех участников строительства.

- Модернизация пограничных пунктов пропуска - это не просто строительные проекты, а важная часть развития транспортно-логистического потенциала региона и страны в целом. Необходимо обеспечить качественное выполнение всех работ и строгое соблюдение сроков. Создаваемая инфраструктура должна отвечать современным требованиям и реально повышать пропускную способность границы, - подчеркнул Асаин Байханов.

Отметим, что в республиканскую Дорожную карту по модернизации приграничных пунктов пропуска до 2030 года включены 5 автомобильных пунктов Павлодарской области: «Қосақ», «Үрлітөбе», «Шарбакты», «Амангелді» и «Найза».

Последовательная модернизация этих объектов является частью системной работы по развитию транзитно-логистического потенциала страны. Важно не только обновить инфраструктуру, но и обеспечить ее эффективную работу, сократить время прохождения процедур и создать условия для дальнейшего роста грузопотока. Это особенно актуально в контексте поставленных Главой государства задач по превращению Казахстана в один из ключевых транспортно-логистических узлов Евразии.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева