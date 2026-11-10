Проект предусматривает создание оросительной системы на площади 619 гектаров. Здесь установят девять круговых дождевальных установок, пробурят четыре скважины и построят две насосные станции, одна из которых будет резервной. Расчетный объем воды для орошения - 320 тысяч тонн.

На первом этапе под овощные культуры отведут 300 гектаров: 200 - под морковь и 100 - под картофель. Уже в первый год планируется собрать до 10 тысяч тонн моркови и 5 тысяч тонн картофеля. В перспективе заявленные производственные мощности составят до 100 тысяч тонн моркови и 50 тысяч тонн картофеля.

Продукцию намерены поставлять на внутренний рынок. В рамках проекта также предусмотрено строительство овощехранилища. Запуск проекта запланирован на весну 2027 года, расчетный срок окупаемости - 3 года.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы, оформлены права на земельный участок. Строительно-монтажные работы начались 15 октября 2026 года.

Ознакомившись с проектом, Асаин Байханов отметил взвешенный подход инвесторов к реализации проекта.

- В бизнесе важно реалистично оценивать свои возможности: доходы прогнозировать консервативно, исходя из минимальных показателей, а расходы рассчитывать с запасом. Такой подход позволяет минимизировать риски и обеспечить устойчивость проекта, - отметил глава региона.

Подводя итоги поездки, аким области поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие сельских территорий и создание новых рабочих мест.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева