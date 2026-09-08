Павлодар объединил автоспорт, музыку и автомобильную культуру на фестивале LowKzMeet

В Павлодаре впервые состоялся масштабный автомобильный фестиваль LowKzMeet. Новая площадка ипподрома «Ertis» на один день стала центром притяжения для автолюбителей, спортсменов, молодежи и семей с детьми.

Мероприятие прошло при поддержке акимата города Павлодара. Фестиваль посетил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Он ознакомился с представленными автомобильными проектами, пообщался с участниками и гостями, а также наблюдал за выступлениями профессиональных пилотов.

Главным украшением фестиваля стали автомобили. В Павлодар приехали более 150 участников из разных городов Казахстана. На одной площадке собрались редкие модели, необычные тюнинг-проекты, мощные спортивные автомобили и машины, созданные энтузиастами автомобильной культуры.

Особое внимание гостей привлекла экшн-зона. Профессиональные пилоты показали зрелищные выступления, продемонстрировав технику и мастерство управления автомобилем. А желающие смогли испытать адреналин лично, воспользовавшись дрифт-такси.

При этом LowKzMeet стал не только автомобильным событием. Для посетителей организовали турниры по стритболу и EA Sports FC на PlayStation, детские площадки, зоны питания, конкурсы и интерактивные активности от партнеров.

«Ertis» принимал гостей с самого утра и до вечера, а завершился фестивальный день большим концертом. Перед публикой выступили Niman, Truwer, Экси и Captown — представители объединения Omerta.

В финале фестиваля определили лучшие автомобильные проекты и наиболее эффектные выступления. Победители получили специальные награды, а одним из инструментов выбора стало онлайн-голосование среди посетителей.

Первый LowKzMeet в Павлодаре показал, что автомобильная культура может объединять самые разные интересы - спорт, музыку, творчество и семейный досуг. Фестиваль стал одним из самых ярких событий начала осени и продемонстрировал возможности нового ипподрома «Ertis» как современной площадки для проведения крупных городских мероприятий.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева