Жителям Павлодарской области разъяснили основные положения Послания Президента Казахстана

5 ноября в Павлодарской области проходят информационно-разъяснительные встречи депутатов Курултая Республики Казахстан и представителей центральных государственных органов с представителями различных социальных и профессиональных групп региона. В мероприятиях принимают участие депутаты Курултая Республики Казахстан Илья Терченко, Жаркынбек Амантай, председатель комитета по развитию общественных инициатив Қазақстан Халық Кенесі Вера Ким, вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Эльдар Кузенбаев, а также вице-министр энергетики Республики Казахстан Ильяс Бакытжан. Встречи посвящены основным положениям Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В рамках рабочей программы уже состоялись первые встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Торайгыров университета, а также с трудовым коллективом АО «Алюминий Казахстана».

В ходе встреч депутаты Курултая и представители центральных государственных органов разъяснили ключевые задачи, обозначенные Главой государства, приоритеты социально-экономического развития страны, предстоящие преобразования и значение участия граждан в реализации поставленных целей.

Особое внимание было уделено вопросам развития человеческого капитала, образования, подготовки квалифицированных кадров, повышения производительности труда, модернизации промышленности, развития энергетической отрасли, социальной защиты населения и внедрения современных технологий.

– Важно, чтобы каждый гражданин понимал свою роль в реализации Послания Президента. Развитие строительной отрасли означает не только возведение новых объектов, но и появление предприятий, рабочих мест, возможностей для бизнеса. Особые перспективы открываются перед молодёжью, которая получает техническое образование, – высказался Илья Терченко.

Студентам напомнили, что в ближайшие годы потребность в квалифицированных кадрах будет возрастать, а профессиональные навыки и компетенции станут важнейшими условиями успешного трудоустройства. Также обсуждалась роль высших учебных заведений в реализации государственных задач.

Участники подчеркнули, что достижение поставленных Главой государства целей требует совместной работы государственных органов, образовательных учреждений, бизнеса и гражданского общества.

Студенты и преподаватели университета получили возможность задать представителям государственных органов и депутатам Курултая интересующие их вопросы. В центре обсуждения оказались перспективы трудоустройства молодых специалистов, востребованность технических профессий, развитие строительной и энергетической отраслей, а также предстоящие изменения в социальной политике государства.

Студент четвертого курса Торайгыров университета Саят Ергешбаев отметил, что Послание затрагивает важные для молодёжи вопросы, в том числе качество образования, профессиональное развитие и расширение возможностей для самореализации.

«Для нас, студентов, важно понимать, какие задачи стоят перед страной и какие возможности открываются для молодого поколения. В Послании обозначены направления, которые непосредственно связаны с нашим будущим, образованием и профессиональным становлением», — высказался Саят.

Своим мнением поделился и представитель трудового коллектива АО «Алюминий Казахстана», менеджер по социальным вопросам Нурсултан Есембаев. Он обратил внимание на значимость вопросов развития промышленности, модернизации производства, а также повышения благосостояния казахстанцев.

– Президент сказал: «Сильные города и районы формируют сильный регион. А сильный регион формирует сильную страну». Для меня это значит в первую очередь развитие инфраструктуры. А объявление Года строительства — что с развитием инфраструктуры должно подниматься и общее благосостояние нас всех, граждан Казахстана, – отметил Нурсултан.

На предстоящую модернизацию производств обратила внимание и инженер по наладке и испытанию АО «Казахстанский электролизный завод» Айгерим Темирбаева.

– Я работаю на заводе четыре года и вижу, как каждый день трудятся обычные рабочие, которые важны для нашей страны. В Послании Главы государства я обратила особое внимание на вопросы развития отечественной промышленности, модернизации производства, внедрения современных технологий и повышения благосостояния граждан. На мой взгляд, это самые важные направления, которые имеют огромное значение для будущего страны, – сказала Айгерим.

В Центре развития молодежных инициатив в Павлодаре делегаты встретились с трудовой молодёжью и участниками добровольческих движений. Председатель комитета по развитию общественных инициатив Қазақстан Халық Кенесі Вера Ким подчеркнула значимость работы волонтёров. Она напомнила, что в Основном Законе страны наряду с социальным страхованием и благотворительностью предусмотрена и поддержка волонтёрской деятельности.

– Мы готовы поддерживать общественные инициативы молодежи. Главное, чтобы предложения были направлены не на решение проблемы отдельного человека, а на преодоление системных проблем определенной социальной группы, региона или страны в целом, – обратилась к павлодарцам Вера Ким.

В Аксу делегаты рассказали о мерах социальной поддержки и повышении минимальной заработной платы, направленных на обеспечение социальной защиты казахстанцев. Отдельное внимание уделили объявленному Году строительства, в рамках которого планируется возведение и обновление больниц, а также учреждений здравоохранения и образования.

Также обсуждались вопросы развития энергетики, включая расширение и модернизацию действующих мощностей угольной генерации и строительство новых объектов в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске для укрепления энергетической безопасности страны.

– Министерство энергетики обеспечит последовательную, системную, полноценную реализацию всех поставленных поручений Главы государства для укрепления энергетической безопасности страны и обеспечения экономического роста во всех секторах экономики, – заверил вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан.

На встрече с трудовым коллективом разреза «Восточный» депутат Курултая РК Жаркынбек Амантай также остановился на вопросах развития безотходной угольной генерации, увеличения объёмов производства энергии и развития геологической отрасли.

– Перед нами стоит задача модернизации инфраструктуры и достижения энергетической независимости. В Казахстане строятся центры обработки данных. Для их работы требуется колоссальный объём электроэнергии. В связи с этим угольная энергетика имеет особое значение. Поэтому ваш труд крайне важен для страны. Вы и так самоотверженно трудитесь в этом направлении. А поддержка рабочих специальностей и повышение их статуса – одна из главных задач государства, – сказал Жаркынбек Амантай на встрече с шахтёрами.

На разрезе «Восточный» трудятся около 2300 человек. Доля молодёжи также растёт. Для каждого сотрудника предприятия особенно актуальными в контексте Послания стали высказывания Главы государства о стабильности на производствах и создании достойных условий труда.

– Несмотря на различные экономические трудности и нестабильность в мире, производство в нашей стране активно развивается. Для нас особенно актуальны такие направления, как создание условий для человека труда, модернизация производства и поддержка молодых специалистов, – сказал начальник транспортно-технологической колонны предприятия Александр Ларенц.

Информационно-разъяснительная работа охватила различные социальные и профессиональные группы Павлодарской области. В ходе встреч жители региона смогли не только ознакомиться с ключевыми положениями Послания Президента, но и обсудить с представителями центральных государственных органов и депутатами Курултая вопросы, непосредственно затрагивающие их профессиональную деятельность и повседневную жизнь.