В образовательных учреждениях области усиливают профилактическую работу с детьми и подростками. Во всех школах и колледжах реализуется единая программа воспитания «Адал азамат», одно из ключевых направлений которой - формирование правовой культуры и продвижение принципа «Закон и порядок».

Положительная динамика отмечается сразу по нескольким показателям: за два года число правонарушений с участием несовершеннолетних сократилось на 41%, количество привлеченных к уголовной ответственности подростков - на 10%.

В рамках профилактической работы особое внимание уделяется более чем 47 тысячам несовершеннолетних. Индивидуальное педагогическое сопровождение получают 628 учащихся: 469 школьников и 159 студентов колледжей.

Особое внимание уделяется психологическому благополучию детей. По индивидуальному плану сопровождения в организациях образования и на базе Регионального центра психологической поддержки необходимая помощь оказывается 50 несовершеннолетним. На круглосуточный региональный телефон доверия «2808» поступило 543 звонка, на республиканский номер «111» - 284 обращения.

Глава региона отдельно акцентировал внимание на доступности и качестве психологической помощи: достаточно ли школьных инспекторов для охвата всех организаций образования, как контролируется работа горячих линий, насколько качественно специалисты консультируют обратившихся и знают ли сами дети, куда можно обратиться за поддержкой.

Совместно с проектным офисом «Адал ұрпақ» в области запустили пять проектов. «Заң Trend pvl» призван формировать правовую культуру и предупреждать буллинг и насилие, «Eco-Qadam» - прививать экологические ценности и культуру здорового образа жизни, «Тәрбие ошағы» - укреплять семейные ценности, «Профи Stars» помогать школьникам с ранним выбором профессии, а «Ұрпақ жарығы» воспитывать милосердие и взаимопомощь. Итоги проектов подведут в августе 2027 года. Лучшие практики представят для масштабирования на республиканском уровне.

Совместно с прокуратурой области в школах организовано наставничество: за организациями образования закрепили 24 ветерана правоохранительных органов. За первые 6 месяцев в этих школах не зарегистрировано правонарушений среди несовершеннолетних.

В рамках проектов «Айқын нәтиже» и «Саналы ұрпақ» ведется работа по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказанию адресной помощи. В частности, проведено более 5,5 тысячи рейдовых мероприятий. 147 детей, оказавшихся в неблагоприятных семейных условиях, направлены в Региональный центр поддержки детей. Психологическую помощь получили более 500 детей, правовую - 371 ребенок. Социальная поддержка оказана свыше 120 семьям.

По итогам обсуждения аким области поручил управлению образования совместно с управлением по защите прав детей усилить работу по раннему выявлению несовершеннолетних из группы риска и обеспечить оперативное реагирование на каждый поступающий сигнал. Департаменту полиции поручено принять дополнительные меры по предупреждению преступлений в отношении детей.

Второй вопрос совещания касался использования возвращенных государству сельхозземель. С 2022 по 2025 год государству возвращено 940,6 тыс. га неиспользуемых земель. Из них 930,8 тыс. га, или 98,9%, уже вовлечены в сельхозоборот. Еще 188,9 тыс. га перераспределены для нужд сельского населения, преимущественно под пастбища, 7,3 тыс. га зарезервированы под инвестпроекты в Экибастузе.

В этом году при плане 70 тыс. га возвращено 82,8 тыс. га, или 118%.

-Возвращенная государству земля должна работать. В первую очередь необходимо обеспечить пастбищами сельское население. Нельзя допускать, чтобы люди испытывали дефицит пастбищных угодий, когда земельные ресурсы остаются невостребованными. Приоритет при распределении земли должен быть у тех, кто готов работать, развивать производство и создавать рабочие места, - подчеркнул Асаин Байханов.

С нового года конкурсы на предоставление земельных участков планируется перевести в электронный формат. При их распределении будут учитывать актуальные почвенные карты, материалы бонитировки и геоботанических исследований.

Аким области поручил предусмотреть в бюджете на 2027 год средства на паспортизацию земельных участков и продолжить работу по изъятию земель, не используемых по целевому назначению. В числе приоритетных задач: обеспечение доступности сельхозземель для добросовестных землепользователей, устранение дефицита пастбищ, цифровизация процедур предоставления земель и сохранение плодородия почв.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева