Аким Павлодарской области Асаин Байханов посетил ситуационный центр телерадиологии (PACS) областного онкологического диспансера, где ознакомился с возможностями современной цифровой системы. Она позволяет врачам дистанционно анализировать медицинские снимки, обмениваться результатами исследований и использовать технологии искусственного интеллекта для выявления возможных патологий.

Областной онкологический диспансер оснащен современным медицинским оборудованием на 98%. В его числе - 64-срезный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф мощностью 1,5 Тесла, видеоэндоскопические комплексы, рентген-установка с С-дугой, аппарат радиочастотной абляции и оборудование для малоинвазивных операций. Также в диспансере установлен линейный ускоритель VitalBeam американской компании VARIAN.

На сегодня в регионе завершено внедрение единой системы телерадиологии PACS/RIS с применением искусственного интеллекта. Она охватывает 22 медицинские организации и интегрирована с информационными платформами «Дамумед» и «Надежда».

К системе подключены 96 единиц диагностического оборудования, включая рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы, КТ, МРТ и ангиографы. В цифровом архиве накоплено уже более 60 тысяч исследований.

Для полноценной работы системы введены в эксплуатацию 53 рабочие станции врачей-рентгенологов, 49 медицинских диагностических мониторов и 62 компьютера для рентген-лаборантов. Кроме того, установлены 14 оцифровщиков для аналогового оборудования и два цифровых детектора для маммографов. Обучение работе с новой системой прошли 148 медицинских специалистов.

- Важно, что современные цифровые технологии уже дают конкретный результат в работе наших медиков. Они расширяют возможности врачей, позволяют оперативнее проводить диагностику и получать консультации коллег независимо от расстояния. Главное - это более доступная и качественная медицинская помощь для жителей всей области, в том числе отдаленных районов. Мы продолжим и дальше поддерживать такие проекты, которые помогают своевременно выявлять заболевания и сохранять здоровье жителей региона, - отметил Асаин Байханов.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева