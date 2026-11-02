Аким области встретился с Послом Кыргызстана

Глава региона Асаин Байханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Казахстане Кудайбергеном Базарбаевым. Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического, промышленного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Асаин Байханов представил гостю экономический и промышленный потенциал Павлодарской области.

Особое внимание было уделено развитию взаимной торговли. По итогам января-августа 2026 года товарооборот региона с Кыргызстаном составил 24,3 млн долларов США, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта достиг 4,5 млн долларов, импорта - 19,8 млн долларов.

Павлодарская область - многонациональный регион, где особое внимание уделяется укреплению межэтнического согласия. В этом направлении активную работу ведет этнокультурное объединение «Қырғызстан».

- Казахстан и Кыргызстан связывают добрососедские отношения и стратегическое партнерство. Важную роль в их укреплении играет сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. Наш регион открыт к сотрудничеству и заинтересован в расширении в сфере торговли, промышленной кооперации и гуманитарных связей, - подчеркнул аким области.

В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и расширении сотрудничества по взаимовыгодным направлениям.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева