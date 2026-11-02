Аким Павлодарской области Асаин Байханов ознакомился с готовностью коммунальных служб областного центра к предстоящему зимнему сезону, а также с площадкой, где планируется строительство нового реабилитационного центра для людей с инвалидностью на 150 мест.

Зимой на уборку улиц Павлодара ежедневно будут задействованы около 250 рабочих и до 300 единиц техники двух подрядных организаций – ТОО «Горкомхоз-Павлодар» и ТОО «Холдинг-Трансс-Павлодар». В арсенале коммунальных служб комбинированные дорожные машины, пескоразбрасыватели, шнекороторные снегоочистители, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы и техника для очистки тротуаров. В период обильных осадков дополнительно планируется привлекать до 50 самосвалов и 10 погрузчиков.

К зимнему периоду заготовлено около 28 тыс. тонн песка для обработки дорог и улиц. Уборку планируют вести в две смены: с 7:00 до 20:00 и с 21:00 до 6:00. При сильных снегопадах и гололеде коммунальные службы перейдут на круглосуточный режим работы. Для координации задействованных сил на базах подрядных организаций организованы диспетчерские службы. Определены и площадки для вывоза снега.

По итогам осмотра Асаин Байханов поручил ответственным службам обеспечить оперативное реагирование на изменения погодных условий и не допускать сбоев в уборке улиц.

- Главная задача – безопасность жителей и бесперебойное движение транспорта в любую погоду. Все службы должны работать слаженно, а уборка снега и обработка дорог при гололеде проводиться своевременно, без задержек, - подчеркнул глава региона.

После аким области ознакомился с площадкой будущего реабилитационного центра для людей с инвалидностью на 150 мест.

Проект предусматривает строительство трехэтажного корпуса общей площадью около 22 тыс. кв. м на земельном участке площадью 7,1 га. В центре планируется организовать три направления работы: дневное отделение на 50 мест для детей с психоневрологическими заболеваниями, отделение на 50 мест для взрослых с расстройствами аутистического спектра и отделение длительной реабилитации на 50 мест для людей с инвалидностью по общим заболеваниям.

Здесь будут предоставлять комплекс специальных социальных услуг, включая социально-медицинскую, психологическую, педагогическую, трудовую, культурную и правовую поддержку.

Сегодня действующая сеть реабилитационных организаций не в полной мере покрывает потребность жителей области в таких услугах. Создание нового многофункционального центра позволит расширить возможности реабилитации и увеличить охват нуждающихся в поддержке детей и взрослых.

До конца ноября проектную документацию планируется направить на государственную экспертизу.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева