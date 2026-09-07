Особое внимание в ходе поездки было уделено развитию общественных пространств. Главе региона представили проект реконструкции и благоустройства центральной набережной Аксу. На площади 5,8 га планируется создать современную общественную зону с пляжем и необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха жителей. Проект также предусматривает отдельную food-зону, спортивные площадки, медицинский и полицейский пункты и другие объекты.

Асаин Байханов поручил детально проработать проект, предусмотрев все необходимые элементы инфраструктуры, и до конца октября представить его на рассмотрение бюджетной комиссии. Реализацию проекта по благоустройству набережной планируется начать в 2027 году.

В ходе рабочей поездки аким области также ознакомился с ходом строительства многоквартирного жилого дома по улице Донентаева, 44. После отстранения недобросовестного подрядчика работы на объекте были возобновлены. В настоящее время выполнено устройство подводящих инженерных сетей, ведется монтаж входных групп и внутренних инженерных систем, продолжаются отделочные работы. Завершение строительства запланировано весной 2027 года.

- Свои квартиры очередники МИО ждут уже продолжительное время, поэтому права на ошибку у нас больше нет. Необходимо обеспечить качественное и своевременное выполнение всех запланированных работ, - подчеркнул Асаин Байханов.

Отдельно глава региона ознакомился с ходом реконструкции канализационных сетей. В текущем году в Аксу обновляются три участка общей протяженностью 5,9 км. На сегодняшний день смонтировано 5,6 км сетей, продолжается укладка оставшихся 300 метров. После завершения монтажных работ будет проведена планировка территории и ее последующее благоустройство.

Важной частью рабочей поездки стала проверка готовности коммунальной и энергетической инфраструктуры города к предстоящему отопительному сезону.

Для улучшения гидравлического режима и повышения качества теплоснабжения в этом году завершена реконструкция двух тепломагистралей общей протяженностью 1,8 км. Реализация данных проектов позволит повысить надежность теплоснабжения 119 многоквартирных и 491 частного жилого дома, а также 24 социальных объектов.

Кроме того, КГП «Теплосервис-Аксу» в текущем году выполнен капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью 1,3 км.

На сегодняшний день в городе завершены гидравлические испытания тепловых сетей, все выявленные в ходе испытаний повреждения устранены.

В Аксу 207 из 261 многоквартирного жилого дома, или 96,7%, уже имеют акты готовности к отопительному сезону. Соответствующие паспорта готовности получили все 83 социальных объекта города.

С 1 сентября в Аксу полностью восстановлена подача горячего водоснабжения. В настоящее время горячая вода отсутствует в шести многоквартирных жилых домах, где управляющими компаниями проводятся ремонтные работы.

Подводя итоги рабочей поездки, Асаин Байханов отметил, что Аксу является одним из крупнейших индустриальных центров Павлодарской области. Вместе с тем дальнейшее развитие города требует комплексного обновления коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств и создания комфортных условий для жителей.

Главой региона местным исполнительным органам даны поручения обеспечить своевременное и качественное завершение реализуемых проектов, а также продолжить работу по подготовке и реализации новых инициатив, направленных на дальнейшее развитие Аксу.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева