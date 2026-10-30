Проект строительства новой школы на 1200 мест реализуется по принципу «под ключ» на примере школ, построенных в рамках программы «Келешек мектеп», и полностью профинансирован из областного бюджета. Ввод новой школы позволит снять нагрузку с 4 близлежащих городских школ, испытывающих сейчас дефицит учебных мест (СОШ №24, 25, 42 и им. М. Алимбаева).

Площадь объекта - более 11 000 кв. м, где учтены все современные требования к организации учебного процесса. Основные помещения, включая классы, столовую, актовый и спортивный залы, благоустройство прилегающей территории уже готовы. Завершаются отделочные работы, монтаж инженерных систем и оснащение оборудованием.

Глава региона обратил отдельное внимание на комплектование педагогического коллектива и лицензирование. Окончательный срок открытия школы будет зависеть от получения необходимых разрешительных документов. Предварительно прием учеников планируется после Нового года.

После аким области проверил ремонт улиц Торговой и Первой дороги. Общая протяженность ремонтируемых участков составляет более 11 км. Работы полностью завершили 28 октября. В связи с тем, что с вводом в эксплуатацию нового моста через Иртыш нагрузка на эти дороги значительно возрастет, при их ремонте применен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это более прочное и износостойкое покрытие, устойчивое к повышенным транспортным нагрузкам и способное обеспечить длительный срок службы дорожного полотна.

Еще одним объектом объезда стала строящаяся дорога протяжённостью 4,7 км на территории СЭЗ «Павлодар». Вдоль строящейся дороги сейчас расположены 9 предприятий с общим объемом заявленных инвестиций 588 млрд теңге, из которых 230 млрд уже привлечено. Укладка дорожного полотна практически выполнена, в работе до 5 ноября обустройство обочин и установка опор наружного освещения

Развитие инфраструктуры СЭЗ имеет стратегическое значение для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

- Согласно нашей дорожной карте, мы планируем привлечь вт регион инвестиции на сумму более 3 трлн теңге. Около 70% этих проектов сосредоточены в СЭЗ «Павлодар». Это предприятия горно-металлургического комплекса и еще более 20 крупных производств, которые находятся на очереди.

Для обеспечения их запуска, необходима инфраструктура: автомобильные дороги и железнодорожные пути, бесперебойное электроснабжение, на что уже нами направлено около 5 млрд теңге. Необходимость в финансировании на сегодня составляет порядка 10 млрд теңге. Эти вложения окупятся созданием более 2000 рабочих мест и налоговыми поступлениями в размере 100 млрд теңге за 5 лет,- отметил Асайн Байханов.

По итогам объезда глава региона поручил соблюдать установленные сроки, обеспечить надлежащий контроль качества и своевременно завершить работы на всех объектах.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева