В Павлодарской области договорились о стабилизации цен на картофель и морковь

Акимат Павлодарской области и 42 сельхозтоваропроизводителя региона подписали меморандум о стабилизации цен на картофель и морковь в зимне-весенний период 2026–2027 годов.

В рамках соглашения аграрии обеспечат закладку на хранение 10 тыс. тонн картофеля и 3 тыс. тонн моркови. Отпускная цена овощей для социальных магазинов, рынка «Жайлау» и сельскохозяйственных ярмарок составит 100 тенге за килограмм. Торговая надбавка не превысит 10% от стоимости производства.

Аграрии обеспечат сохранность сформированных запасов и поставку овощей по фиксированной цене. Также предусмотрены требования к качеству продукции: картофель должен пройти калибровку не менее 5+, качество моркови будет подтверждаться соответствующими документами.

В этом году в Павлодарской области произведено 1 млн тонн картофеля и 150 тыс. тонн моркови. Регион входит в число лидеров страны по производству овощной продукции и вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

Аким области Асаин Байханов поблагодарил аграриев за сотрудничество и подчеркнул важность сохранения доступных цен на социально значимые продукты.

- Наша общая задача - не только обеспечивать высокие объемы производства, но и делать качественные овощи доступными для жителей региона. Для этого важно выстраивать эффективное взаимодействие государства и бизнеса, заблаговременно формировать необходимые запасы и обеспечивать стабильные поставки по согласованным ценам, - отметил Асаин Байханов.

Участники встречи поддержали условия соглашения и подтвердили готовность направить часть урожая на обеспечение потребностей внутреннего рынка.

Среди подписавших меморандум - директор ТОО «Агро Терра» Актогайского района Ербол Алибеков и глава КХ «Агросоюз» Павлодарского района Сергей Тилинин.

- Мы поддерживаем подписание меморандума и готовы внести свой вклад в обеспечение жителей региона доступными овощами. Государственная поддержка, в том числе субсидирование и льготное кредитование, помогает снижать производственные затраты. Часть нынешнего урожая мы готовы направить на внутренний рынок и выполнить взятые на себя обязательства, - отметили сельхозпроизводители.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева