Назначен новый руководитель управления строительства Павлодарской области

Распоряжением акима области Нурбек Конротбаев назначен руководителем управления строительства Павлодарской области.

Нурбек Зейнуллаевич, 1990 года рождения. В 2014 году окончил ПГУ им. С. Торайгырова по специальности «Финансы», в 2018 получил специальность «Транспортное строительство». Магистр по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 2009 году инженером ТОО «Аксу-курылыс».

С 2009 года по 2015 год трудился в негосударственных структурах.

С 2015 по 2025 годы работал в местных исполнительных органах Павлодарской области на различных должностях, начиная с инспектора до руководителя в сфере ЖКХ и государственного архитектурно-строительного контроля.

С 2025 года до текущего назначения занимал должность заместителя акима города Аксу. Пресс-служба акима Павлодарской области

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева