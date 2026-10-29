В Павлодарской области определили меры по реализации Послания Президента

Аким области Асаин Байханов провел совещание по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе». Основное внимание уделено развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций, поддержке бизнеса, цифровизации и повышению качества жизни населения.

В строительной отрасли продолжается реализация 15 проектов со сроками завершения в 2026-2027 годах, включая развитие жилищного фонда, социальных объектов и спортивной инфраструктуры.

Для модернизации транспортной сети реализуются 107 проектов ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 472 км. Также ведется реконструкция пяти пограничных пунктов пропуска, развивается железнодорожная и авиационная инфраструктура.

В сфере энергетики и ЖКХ приоритетны модернизация инженерных сетей и внедрение цифровых решений. В 2025 году область обеспечила 100% доступ населения к чистой питьевой воде. Для дальнейшего улучшения водоснабжения подготовлены 19 проектов строительства и реконструкции 111 км водопроводных сетей. В Экибастузе до конца года планируется завершить создание цифрового двойника тепловых сетей в пяти микрорайонах.

За девять месяцев текущего года в агропромышленный комплекс привлечен 141 млрд теңге инвестиций. На 2026-2029 годы сформирован портфель из 32 проектов в отрасли. В целом инвестиционный пул области включает 163 проекта общей стоимостью 12,2 трлн теңге. Их реализация позволит создать около 30 тыс. рабочих мест.

Продолжится финансовая поддержка малого и среднего бизнеса и формирование благоприятных условий для предпринимательства.

В рамках цифровизации планируется развивать цифровые двойники городской инфраструктуры, расширять доступ к интернету в сельской местности и создавать современные вычислительные мощности. Планирование и исполнение бюджетов всех уровней уже осуществляется через систему «е-Акимат365», доступ к которой предоставлен 2 861 сотруднику 896 госучреждений и подведомственных организаций.

В социальной сфере акцент сделан на повышении качества медицинских и образовательных услуг, адресной поддержке населения и развитии сельских территорий. В 2027 году в 23 сельских населенных пунктах планируется реализовать 28 проектов ремонта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на общую сумму 4,3 млрд теңге.

Подводя итоги совещания, Асаин Байханов поручил эффективно использовать потенциал региона, обеспечить качественное выполнение задач Главы государства и усилить контроль за реализацией намеченных мероприятий.

- Главная задача региона: обеспечить практическое воплощение поручений Президента в конкретных проектах, направленных на развитие экономики, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни жителей Павлодарской области, - отметил аким области.

Руководителям областных управлений поручено до 10 ноября разработать и согласовать региональный план действий по реализации Послания в рамках курируемых направлений.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева