В Павлодаре откроют государственный центр реабилитации для жителей региона старше 18 лет

В Павлодаре создадут государственный центр реабилитации для взрослых с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. С ходом капитального ремонта объекта ознакомился аким области Асайн Байханов. Он подчеркнул, что здание сохранит социальное назначение.

Ранее здесь располагался центр «Самал». Прекращение его деятельности в этом здании было связано с необходимостью соблюдения требований законодательства к лицензированию, кадровому обеспечению и оказанию специальных социальных услуг. В частности, учреждение, рассчитанное на дневное пребывание, фактически оставляло подопечных на ночь, хотя дневной и круглосуточный форматы предполагают разные условия организации помощи. По ряду выявленных нарушений прокуратура также внесла представление.

После прекращения работы центра в этом здании его воспитанники получили места в других реабилитационных учреждениях. К сожалению, 22 из 84 человек по медицинским показаниям не смогли перейти в другие учреждения. Их семьи по-прежнему нуждаются в доступных реабилитационных услугах и профессиональном сопровождении.

Аким области встретился с родителями воспитанников центра «Самал» на личном приеме и четко объяснил позицию местных властей.

Бывшее здание центра нуждается в реконструкции с установкой подъемника, расширением дверных проемов и другими улучшениями для маломобильных ребят. Без этих обновлений оказание социальных услуг в данных помещениях невозможно. Как и невозможна работа какого-либо центра без лицензии - таковы требования изменившегося с 2025 года законодательства.

- У нас нет планов передавать социальные объекты под частную застройку, отчуждать или продавать их. Это принципиальная позиция. Наша задача - сохранить социальную инфраструктуру и обеспечить жителей необходимыми услугами, - отметил Асайн Байханов.

Изначально проект планировали реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Однако согласования и отраслевые экспертизы затянули запуск учреждения. Учитывая потребность семей в реабилитационных услугах, было принято решение создать центр в государственном формате.

Центр рассчитан на обслуживание до 100 человек в день. Для его работы предусмотрен штат из 69 специалистов, включая врачей-психиатров, реабилитологов и других профильных сотрудников. Ответственность за объект и организацию услуг возложат на отдел социальной защиты города Павлодара.

На капитальный ремонт здания предусмотрено около 300 млн теңге. Демонтажные работы выполнены на 90%, на объекте задействовано порядка 40 человек. Сейчас обновляют систему теплоснабжения, готовят стены к отделке, заменяют окна, модернизируют инженерные коммуникации и электросети.

Особое внимание уделяют созданию безбарьерной среды. Проектом предусмотрены устройство стяжки, расширение дверных проемов и установка лифта, чтобы обеспечить доступность помещений для посетителей с ограниченной мобильностью.

Основные ремонтные работы планируют завершить к концу декабря. После этого предстоит укомплектовать штат и пройти необходимые процедуры лицензирования.

Асайн Байханов поручил ответственным службам обеспечить качество ремонтных работ и заблаговременно решить организационные вопросы, чтобы после открытия центр мог полноценно функционировать.

- Потребность в таком учреждении очевидна. Родителям необходимо место, где их взрослые дети смогут получать квалифицированную помощь и проходить реабилитацию. Но в стремлении как можно скорее открыть центр нельзя упускать главное - качество услуг, профессионализм специалистов и достойные условия пребывания людей, - подчеркнул аким области.

Открытие государственного центра позволит расширить доступ к реабилитационной помощи для жителей Павлодара и области старше 18 лет, нуждающихся в специальных социальных услугах, и восполнить существующий пробел в системе поддержки взрослых с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева