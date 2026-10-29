После прекращения его деятельности ряд воспитанников - услугополучателей центра распределили между 5 действующими учреждениями. К сожалению, 22 бывших воспитанника центра по медицинским показаниям не смогли перейти в другие учреждения. Из-за особенностей состояния здоровья и действующих требований они не смогли получать необходимые услуги ни в детских, ни во взрослых существующих реабилитационных центрах.

Родители попросили найти решение и уточняли смогут ли их совершеннолетние дети получать помощь в новом центре.

В ходе приема глава региона дал все необходимые разъяснения по открытию государственного центра дневного пребывания для жителей региона старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата в здании, где ранее располагался центр «Самал». Акимату города совместно с управлением координации занятости и социальных программ поручено проработать вопрос по возможности получения услуг лицами, которые сейчас не имеют для этого возможности.

Родители также поднимали вопрос круглосуточного пребывания детей. Однако, как пояснил глава региона, оставление воспитанников на ночь не соответствует установленным требованиям по социальным центрам и возможно только в специальных медицинских учреждениях.

На встрече глава региона особенно отметил, что изменение социальной направленности назначения существующего здания никогда не рассматривалось.

Сейчас в здании по проспекту Н. Назарбаева, 42/2, ведется ремонт стоимостью около 300 млн теңге. Обновляют системы отопления и электроснабжения, заменяют окна. Основные работы планируют завершить до конца декабря, после чего будет проведена работа по обязательному лицензированию на оказание специальных социальных услуг.

Центр рассчитан на посещение 100 человек в день, штат составит 69 специалистов. Также его оснастят оборудованием на 200 млн теңге. Открытие учреждения ориентировочно запланировано на март 2027 года.

Новый центр призван расширить доступ жителей старше 18 лет с инвалидностью к специализированной помощи и восполнить существующий пробел в системе поддержки взрослых с психоневрологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото Валерия Бугаева